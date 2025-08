Gunnar og Borderlands lanserer nye Ripper-solbriller

HQ

Hvem sier at du ikke kan være stilig i ødemarken? Gunnar, et merke som er kjent for sine banebrytende briller, har annonsert et nytt samarbeid med Gearbox' Borderlands-serie, og avslører i dag den første nye modellen.

Ripper kombinerer Gunnars linseteknologi med den unike Borderlands-stilen. Brillene har kantete designelementer, det tegneserieinspirerte cel-shaded-looken fra Borderlands-spillene, og reduserer belastningen på øynene samtidig som de beskytter deg mot skadelig blått lys.

"Borderlands-serien har alltid skilt seg ut med sin ville estetikk, over-the-top-figurer og en visuell stil som er umulig å gå glipp av. Med den nye Borderlands-kolleksjonen har vi forsøkt å fange den samme kaotiske energien og gi fansen noe å ha på seg som føles som hentet rett ut av universet de elsker", heter det i en pressemelding fra Gunnar.

Ripper-brillene er tilgjengelige i Gunnars butikk nå, og selges for $74. I tillegg til de unike brillene følger det også med en samlepose og en klut.

Dette er en annonse: