Gunnar Optiks viser frem et nytt par Borderlands-solbriller dedikert til Mad Moxxi
Hvis de forrige Borderlands-designene ikke var noe for deg, kan denne hyllesten til en av seriens mest kjente figurer være noe for deg i stedet.
Gunnar Optiks har slått seg sammen med Borderlands nok en gang for et nytt par solbriller. I stedet for design som fokuserer på inspirasjon fra serien, er det siste paret denne gangen direkte inspirert av Mad Moxxi.
Moxxi er en kjent forretningskvinne og en bærebjelke i Borderlands-serien, og har vært med siden begynnelsen av spillene. Hun startet som vertinne og speaker i Underdome, og er nesten like kjent og synonym med Borderlands som Claptrap.
Solbrillene hennes har et passende steampunk-design, med runde innfatninger, gullfarget finish og sideskjermer i netting. Det er en hjerteinngravering på glasset, og hvert par leveres med en spesialtilpasset klut med et portrett av Moxxi og en Borderlands-inspirert pose.
