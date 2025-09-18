Gunnar Optiks viser frem et nytt par Borderlands-solbriller dedikert til Mad Moxxi

HQ

Gunnar Optiks har slått seg sammen med Borderlands nok en gang for et nytt par solbriller. I stedet for design som fokuserer på inspirasjon fra serien, er det siste paret denne gangen direkte inspirert av Mad Moxxi.

Moxxi er en kjent forretningskvinne og en bærebjelke i Borderlands-serien, og har vært med siden begynnelsen av spillene. Hun startet som vertinne og speaker i Underdome, og er nesten like kjent og synonym med Borderlands som Claptrap.

Solbrillene hennes har et passende steampunk-design, med runde innfatninger, gullfarget finish og sideskjermer i netting. Det er en hjerteinngravering på glasset, og hvert par leveres med en spesialtilpasset klut med et portrett av Moxxi og en Borderlands-inspirert pose.

