Harry Belden og Ian Cardoni avslører hvordan de varmer opp for sine Rick & Morty-roller

HQ

Nylig fikk vi en prat med skuespillerne og skaperne av Rick & Morty i forkant av sesong 8-premieren på den populære animasjonsserien. I intervjuet med Ian Cardoni, Harry Belden og Spencer Grammer snakket vi om de ikoniske stemmene til karakterene deres.

Grammer - som har vært med i serien siden sesong 1 - høres ganske lik Summer i virkeligheten, men Belden og Cardoni, som spiller henholdsvis Morty og Rick, bruker litt tid på å komme inn i karakteren.

"På en gitt dag er det mye som går inn i det for meg," sa Belden, da han ble spurt om hvordan han varmer opp for å være Morty for dagen. "Jeg våkner tidlig, og når vi har en innspillingsdag, er det fysisk oppvarmingsarbeid ... å jobbe med musklene, tøye og strekke, og så går jeg i gang med vokaloppvarmingen. Jeg gjør alle øvelsene mine, leppetrillene, tungevriderne, og du vet, for min del må jeg Morty er veldig høy, så jeg virkelig får utnyttet det stemmen min er i stand til."

Cardoni kastet seg inn i Rick-stemmen sin, og sa at han bare kaster ned et par øl før han går inn i rollen. Så gikk han over til et mer seriøst svar: "Det er mye forberedelser som ligger bak, mye usynlig arbeid, og det viktigste er bare å kunne opprettholde stemmens helse hele tiden ... Jeg har lært noen triks, jeg har fått veiledning av coacher og støtte fra produsentene og regissørene våre og alle som er involvert i prosessen."

Dette er en annonse:

Sjekk ut hele intervjuet med Rick & Morty-rollebesetningen nedenfor, og se også intervjuene våre med Dan Harmon, Scott Marder, Chris Parnell og Sarah Chalke på nettstedet.