Her er spillene du kan nyte helt gratis denne helgen

Du ser på Annonser

Nå er det helg igjen, og da er det på tide å oppsummere hvilke spill du kan spille uten ekstra kostnad fremover.

Ubisoft tilbyr Rayman Legends helt gratis her frem til klokken 15 i dag, så skynd deg før det er for sent. Bethesda tilbyr en gratisversjon av The Elder Scrolls Online på PC, PlayStation 4 og Xbox One frem til den 13. april (til 6. april på Steam).

Også på Steam er multiplayerspillet Days of War gratis å spille hele helgen også.

Epic tilbyr som vanlig noen gratis spill hver uke, denne gangen Totally Reliable Delivery Service frem til den 8. april. Drawful 2, Gone Home og Hob kan alle fås gratis frem til den 9. april.

Microsoft har sine Free Play Days, og denne helgen tilbyr de Monster Energy Supercross 3 og WWE 2K20 til alle som har Xbox Live Gold.

Fra klokken 19 i kveld kan Call of Duty: Warzone-spillere sjekke ut deler av Modern Warfares multiplayer helt gratis (flere detaljer om det finner du her).

Og til slutt, akkurat som forrige uke, er Arms fortsatt spillbart helt gratis på Switch frem til mandag (om man har Switch Online).