Hinter The Coalition til Gears 6 i 2024?

I 2024 er det fem år siden Gears 5 ble utgitt. Siden den gang har vi ikke fått et eneste stort Gears of War-eventyr fra The Coalition, og den eneste utgivelsen er spin-offen Gears Tactics (som hovedsakelig ble utviklet av Splash Damage). The Coalition var også noe involvert i den imponerende The Matrix Awakens-demoen fra 2021, men det er alt.

Dette betyr at Gears 6 ikke bør være så langt unna, og fansen på X ser ut til å tro at annonseringen endelig er i ferd med å skje. Grunnen til dette er at The Coalitions nivådesigner Benjamin Huyghe delte et innlegg på X, der han skrev "See you in 2024 👊 #Gearsfam". Selv om dette kanskje bare er en vennskapelig spøk kan det ikke utelukkes at han faktisk antyder at noe Gears of War-relatert kommer til å skje, og spekulasjonene løper løpsk i kommentarene hans.

Det er veldig lite vi vet om Gears 6, annet enn at utviklerne har bekreftet at det kommer til å bruke Unreal Engine 5, og med tanke på at The Coalition er veldig dyktige i grafikkavdelingen, betyr det forhåpentligvis at vi får et fantastisk spill. En annen ting vi vet er at Microsofts spillsjef Phil Spencer ønsker at serien skal vende tilbake til sine skrekkrøtter, og det har i et par år versert en del rykter om en remastret samling av den originale trilogien, men så langt har ingenting materialisert seg.

Til slutt er det en Netflix-film basert på Gears of War under produksjon, og vi ser for oss at det å gi ut et spill omtrent samtidig med filmen kan ha noen synergieffekter som både Microsoft og Netflix kan være interessert i.