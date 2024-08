HMD har lansert sin Barbie flip-telefon

HQ

Barbiemania har kjølnet en del siden den Greta Gerwig-regisserte filmen hadde premiere i fjor sommer, men hvis du fortsatt er på utkikk etter måter å tilføre litt Malibu-stil til looken din på, har folkene hos HMD en flott dings som gjør nettopp det.

Den er kjent som HMD Barbie Phone, og som du kanskje har gjettet, er det en liten klaptelefon som kommer i en lys og selvlysende rosa farge og er designet for å ligne noe Barbie selv ville brukt.

Den har et retrodesign uten elementer fra sosiale medier, har et fysisk tastatur, har velværetips og beroligende lyder og alarmer, kan tilpasses med utskiftbare deksler og tilbehør, og spiller til og med av en "Hi Barbie" hvis du får en ubesvart samtale fra Ken.

Telefonen er tilgjengelig akkurat nå for £100 fra HMDs egen butikk.

Dette er en annonse: