Hogwarts Legacy solgte mer enn 22 millioner eksemplarer i 2023

HQ

Mange trodde at kontroversene rundt J.K. Rowling ville føre til Hogwarts Legacy sitt fall allerede før det ble lansert, men Jonas og mange andre anmeldere og gamere mener at Avalanche Softwares spill er veldig bra. Faktisk har det ikke bare gjort det bra hos kritikerne. Spillet har også gjort det så bemerkelsesverdig bra kommersielt at det så ut til å kunne slå Call of Duty: Modern Warfare III som 2023s mest solgte spill. Det viste seg å stemme, og nå vet vi hvordan.

De fine folkene hos Variety hadde gleden av å snakke med Warner Bros. Interactive Entertainment-president David Haddad, og fikk bekreftet at Hogwarts Legacy var 2023s bestselgende spill ved å ha solgt mer enn 22 millioner eksemplarer før året var omme. 2 av disse millionene ble til og med solgt i desember, så det virker som om mange ønsket å tilbringe tid på den magiske skolen i julen, selv om Hogwarts Legacy ikke var med i mange Game of the Year-diskusjoner.

En slik suksess betyr én ting for et gigantselskap som Warner Bros.: oppfølgere, spin-offs og mer til. Haddad bekrefter også dette ved å si at vi kan se frem til flere spill i Harry Potter-universet enn det tidligere annonserte Harry Potter: Quidditch Champions fra dem i fremtiden.