Hollow Knight: Silksong Guide - Tips og triks for å komme raskt og trygt gjennom Pharloom

Det er her! Hollow Knight: Silksong (du kan sjekke anmeldelsen vår her) har latt vente på seg lenge og har hatt fans av metroidvania- og actionspill på vent i mange år, men all den angsten forsvant 4. september i fjor med spillets multiplattformutgivelse til en populær pris. Men så begynte en annen prøvelse (for noen) som er å komme seg gjennom et spill som tilsynelatende er mye mer utfordrende enn forgjengeren. Vel, dette er delvis sant, men kanskje det er fordi du trenger litt bakgrunnskunnskap hvis du er i de tidlige stadiene av spillet, slik at du ikke gjør så smertefulle innledende feil.

Ikke bekymre deg, for det vil ikke være noen store spoilere i denne guiden, bare en rekke tips om hvordan du kommer deg gjennom akt 1 og hvordan du kan redde alle disse rosenkransperlene og rustningsfragmentene, samt låse opp noen interessante ferdigheter, hurtigreiser, kart og oppdragskarakterer. Pharloom-riket venter, og her er våre beste tips for å ta deg dit.

1. Hornet er ikke ridderen, så bruk litt tid på å venne deg til den nye hovedpersonen.

Prinsessen av Hallownest har gått fra å være en biperson til å bli hovedperson i denne andre delen, og det fører med seg mer enn bare en endring i utseendet. Hornet har et helt annet sett med bevegelser enn Hollow Knights hovedperson, spesielt merkbart når det gjelder nedadgående sveip og rekkevidden til nåler (stinger), og det er verdt å bruke litt tid i det første området i Moss Grotto, der du beveger deg rundt og kaster sting mot alt som beveger seg (og vegger, ettersom det er flere skjulte stier). Selv i disse tidlige øyeblikkene hvor du bare har to eller tre forskjellige trekk, endrer "spretten" fra Hornets hoppangrep hele tankegangen.

Det er også verdt å merke seg at Hornet har sin egen stemme og sine egne dialoglinjer, og det er mye lettere å følge spillets fortelling denne gangen. For ikke å snakke om at vi elsker karakteren hans, tøff og hederlig. Å, Hornet, om vi bare har ventet for lenge på deg.

2. Håndter Silketråden godt for å helbrede deg.

Det kan virke dumt, men en annen av de viktigste nyhetene i Hollow Knight Silksong er at livsregenereringsprosessen i Hornet-maskene er forskjellig fra Knight's. Nå må vi lade en silkestang når vi treffer fiender til vi når et visst merke, og når vi først er der, kan vi med en enkelt gest gjenopprette opptil tre helsemasker (i det minste i begynnelsen av spillet og uten noen Crest eller Tools). Problemet er at det er en litt lengre prosess å laste denne linjen enn å fylle på Soul-pottene i Hollow Knight, så velg riktig øyeblikk for å gjøre det, og prøv alltid å gjøre det når du allerede har beseiret fiendene. I bosskamper bør du utnytte når de avslutter angrepsanimasjonen sin eller når de skriker for å komme innenfor rekkevidde og fokusere på healing.

3. Silkekokongen er en livredder og en nyttig ressurs også i kamp.

I likhet med bevegelsessettet har også funksjonen for å vende tilbake til dødspunktet endret seg, både i form og formål. Nå trenger vi ikke å møte en skygge for å gjenvinne vår fulle sjelekraft og vår Geo-valuta, men bare nå en silkekokong der Hornet har lagt igjen alle rosenkransperlene sine, som er hovedvalutaen i spillet.

Det er en absolutt prioritet å gjenvinne gevinstene dine før du dør en gang til, men noen ganger kan det være nyttig å ikke bryte kokongen med en gang, av én grunn: Den lader silkelinjen helt opp, slik at du kan gjenopprette liv eller bruke ferdigheter eller verktøy på stedet. I bosskamper kan den være en nyttig, om ikke uunnværlig, energireserve. Utnytt dette til å slå fienden så mye du kan før du trenger å bryte kokongen. Men spør du oss, bør du ikke dø to ganger uten å gjøre det og miste alle rosenkransperlene, for de er det ikke akkurat rikelig av.

4. Noen ganger må man investere i økonomisk trygghet med rosenkransperler.

Helt i starten av spillet finner du en pilegrimsleir, et hvilested der de troende forbereder seg på oppstigningen til helligdommen på toppen. Og blant figurene du kan samhandle med, er Silksongs første selger, Pebb, som vil selge deg noen nyttige ting, for eksempel et maskefragment, en enkel nøkkel, et stykke bearbeidet metall og rosenkransringer. Rosenkransringer erstatter Rotten Egg-sporet i Hollow Knight, men her blir det raskt tydelig at de er verdt å gjøre mer bruk av. For 80 rosenkranser vil Pebb lage en fysisk gjenstand som du kan ha med deg i beholdningen din, og som kan lagre opptil 60 perler om gangen.

Som du kan se, er ikke skapelseshastigheten på 20 perler liten, men det sikrer at hvis du dør to ganger uten å få silkekokongen din tilbake, vil du i det minste ikke miste alle dine dyrebare besparelser. Rosenkransperler kan brytes når som helst, så benytt anledningen når du er i byer, landsbyer og leirer til å gjøre det, og gjør det bare med dem du trenger for å gjennomføre handelstransaksjonen.

5. Finn speideren og sangeren Shakra hver gang du går inn i et nytt område.

Hvis det er én ting vi virkelig har elsket med Hollow Knight: Silksong, utover spillopplevelsen, er det verdensbyggingen, miljødesignet og det store spranget i karisma hos de nye bifigurene. Hornet vil finne nye allierte på sin reise opp Pharloom, men få er viktigere enn Shakra, en Mantis-kriger og oppdagelsesreisende. Shakra er en elegant skikkelse vi først møter syngende når vi utforsker The Marrow, og hun selger oss både kart over området og pennen vi trenger for å oppgradere dem selv, kompasset og alle slags markører. Vi kommer til å savne Cornifer og hans Hollow Knight-summing, men nå er Shakra vår nye bestevenn. Og med så store og omfattende kart i Silksong er vår første oppgave når vi kommer til et område (bortsett fra å ikke dø) å oppsøke henne og kjøpe kartet over området av henne. I tillegg er dialogen hennes fantastisk.

Dette er våre første tips for å komme i gang med Hollow Knight: Silksong. Følg med for vår anmeldelse av spillet, og følg med for flere guider med tips om hvordan du slår sjefer, finner Blasters og bygger den beste versjonen for vår elskede Hornet.