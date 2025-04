Home Alone 2 regissør skulle ønske han kunne kutte ut Donald Trump-komo

Chris Columbus (nei, ikke han som "oppdaget" Amerika, han som regisserte Home Alone 2: Lost in New York) har sagt at han skulle ønske han kunne kutte ut Donald Trump-kameoen fra filmen. Hvis du ikke er klar over det, dukker Trump opp et kort øyeblikk i julefilmen, der han guider hovedrolleinnehaver Kevin McAllister til resepsjonen på hotellet hans.

HQ

Med tanke på hvor splittende Trump er i dag, er det noen som ikke er glade for å se ansiktet hans i filmen. I et intervju med San Francisco Chronicle kalte Columbus cameoen for en "forbannelse", til tross for at den fortsatt er populær i enkelte kretser.

"Mange år senere er det blitt en forbannelse. Det har blitt en ting som jeg skulle ønske ikke var der," sa han. "Han sa at jeg tryglet ham om å være med i filmen, men jeg ville aldri i verden tryglet en ikke-skuespiller om å være med i en film. Men vi var desperate etter å få Plaza Hotel... Men det er der. Det har blitt en albatross for meg. Jeg skulle bare ønske det var borte."

Men Home Alone 2: Lost in New York er fortsatt en julesuksess, og selv om Trump-komoen nå kan etterlate en sur smak i munnen på noen seere, kommer den ikke til å ødelegge glansen av Columbus' sunne klassiker fullstendig.

Dette er en annonse: