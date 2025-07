Honda har laget en fungerende motorsykkel basert på Pokémon Scarlet's Koraidon

HQ

De legendariske Pokémon i Pokémon Scarlet/Violet er noen av de mer uvanlige vi noensinne har sett, fordi begge er designet for å ligne motorsykler. Dette er riktignok til en viss grad feil, ettersom Miraidon er ment å ligne Koraidon, sistnevnte er den røde og blå skapningen som fungerer som et bevegelsesverktøy, men som også er den legendariske dragen i eventyrene.

Med et så finurlig design er det vel bare naturlig at det lages en Koraidon-motorsykkel? Honda og The Pokémon Company mener i hvert fall det, og derfor har de gått sammen om å lage et "fremtidig mobilitetskonsept" som er utformet etter lommemonsteret.

Det er en nesten naturlig størrelse representasjon av Pokémon som vil bli stilt ut på Suzuka 8 Hours Endurance Road Race denne helgen i Japan. Den kommer ikke til å konkurrere i løpet, for alle som lurer på det, men vil bare være med i en forestilling som finner sted før hovedarrangementet som en del av seremonien før løpet. Likevel er det kanskje den beste representasjonen av hvordan Koraidon ville sett ut i den virkelige verden, hvis lommemonstre ikke var fiktive skapninger.

Når det gjelder hvordan dette prosjektet ble til, forklarer Honda:

Dette er en annonse:

"Honda Koraidon-prosjektet startet med ideen om at Honda kunne skape en Koraidon som er unik for Honda, basert på engasjementet for monozukuri (produksjonskunsten) som Toyota Miraidon har videreført. Prosjektet består av ca. 40 ingeniører som ble rekruttert fra motorsykkel- og motorproduktvirksomhetene og Innovative Research Excellence, og som har vist interesse for dette prosjektet. Under slagordet "Honda's Devotion Makes Children's Dreams Come True" har teamet anvendt designfilosofien og simuleringsteknologien som Hondas motorsykkelvirksomhet har dyrket frem gjennom årene."