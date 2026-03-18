Hvordan besøke Cloud Islands i Pokémon Pokopia og utviklerøyene

Pokémon Pokopia Cloud Islands vokser for hver dag takket være fellesskapet; internett er fullt av de sprøeste kreasjonene som får deg til å stille spørsmål ved dine egne byggeferdigheter eller lure på om du i det hele tatt spiller det samme spillet som alle andre. Spillet tilbyr deg imidlertid en rekke verktøy som gjør det mulig å skaffe sjeldne materialer og møbler, samt stjele ideer fra andre takket være Cloud Islands - øyer som tilhører andre spillere (og til og med spillets skapere) - der du kan gjøre utmerket bruk av Pokémon-senterets 3D-printer for å "stjele" alle slags dekorative gjenstander.

Fremgangsmåten er som følger



Reparer et Pokémon-senter

Kjøp de mystiske brillene fra Pokémon-senterets PC

Bruk Mysterious Goggles og skriv inn koden for øya du ønsker å besøke

Nyt besøket ditt



Når du er på øyene, kan du ta bilder ved hjelp av kameraets skannemodus, slik at du kan registrere alle gjenstandene du senere ønsker å kopiere ved hjelp av Pokémon-senterets 3D-skriver.

Husk at du må ha et aktivt Nintendo Switch Online-abonnement for å bruke denne funksjonen, og at disse øyene er helt forskjellige fra Driflooms drømmeøyer.

Her er kodene for to offisielle Pokopia-øyer.



PXQC G03S for Pokémon-utviklernes øy



QBRK 7FVM for Eiko Kanos øy (en offisiell øy av en japansk komiker)



