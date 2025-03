Hvordan bli med på jakt ved hjelp av SOS Flares: Den enkleste måten å spille Monster Hunter: Wilds på nettet og samle materialer på

HQ

Det er i flerspillerspillet på Monster Hunter: Wilds at det meste av moroa i spillet ligger. Det har vært en viktig del av opplevelsen Capcom tilbyr, og i denne tittelen er det flere måter enn noensinne å koble seg til på. Du kan opprette private rom, bli med venner, delta i lobbyer med fremmede, bli med i en gruppe...

Vi har imidlertid funnet ut at hvis du vil spille raskt på nettet og gå rett til handlingen, er den beste måten å gjøre det på med det nye SOS Flare-systemet. Med denne mekanikken kan du rope på hjelp når som helst i løpet av kampen. Selv om du er midt i en kamp, kan du rope på hjelp hvis du synes kampen er vanskelig, og umiddelbart vil andre spillere slutte seg til (og dele belønningen som vanlig, selvsagt).

For å tilkalle hjelp ved hjelp av et SOS-bluss trykker du L og ned med høyre spak i popup-menyen. Du vil få hjelp av NPC-er i spillet mens du venter på ekte mennesker, men i Innstillinger-menyen kan du endre slik at du bare spiller med folk online.

Hvordan det å bli med i SOS-samtaler hjelper deg i Monster Hunter: Wilds

Alt dette er godt forklart i spillet. Det som imidlertid ikke forklares i det hele tatt, er hvordan du faktisk blir med på disse jaktene selv. Og selv om det ikke er vanskelig, er det ikke det mest åpenbare å finne i Monster Hunter: Wilds' mange menyer, spesielt siden det ikke finnes noen dedikert "flerspiller"-seksjon, noe som betyr at alt er litt uoversiktlig.

Men for å bli med på SOS-jakt er det like enkelt som å snakke med Alma, oppdragsgiveren din. Du finner muligheten til å Bli med i SOS Flare-oppdrag helt nederst. Der kan du velge en rekke parametere - jaktens vanskelighetsgrad, type oppdrag (oppdrag, valgfritt, etterforskning) og til og med nøyaktig hvilken monstertype du vil jakte på. Og det er veldig, veldig nyttig hvis du vil jakte på et bestemt monster for å skaffe materialer, og dette er den beste måten å gjøre det på (hvis du vil gjøre det på nettet)

