Ifølge en innsider vil ikke «Assassin’s Creed: Codename Hexe» bli lansert før i andre halvdel av 2027

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Nå som Assassin's Creed: Black Flag Resynced har kommet ut på PC og konsoller, ser det ut til at den neste Assassin's Creed-tittelen på horisonten blir Assassin's Creed: Codename Hexe. Prosjektet har vært under utvikling i flere år, og selv om det har gått mange rykter og rapporter som har kastet lys over hva Ubisoft holder på med bak kulissene – blant annet forbedret grafikk, lyd og en gjeninnføring av «Fear»-systemet – har det ennå ikke kommet noen offisiell informasjon om hva spillet vil by på.

Dette ser heller ikke ut til å være noe som vil endre seg på en stund, for mens tidligere rykter antydet at spillet kunne lanseres i juni 2027, hevder den beryktede innsideren og lekkasjekilden NateTheHate, at Codename Hexe ikke vil lanseres før i andre halvdel av 2027.

Som svar på et spørsmål fra en fan får vi vite: «Spillet lanseres ikke før i andre halvdel av 2027, tidligst. De trenger ikke å skynde seg med en avsløring/kunngjøring.»

Det bør nevnes at utviklingen av Codename Hexe ikke har gått helt knirkefritt, ettersom spillregissøren forlot prosjektet i april, etter at kreativdirektøren hadde sluttet et par måneder tidligere. Likevel sies det at Ubisoft internt er «ekstremt begeistret» for spillet, så kanskje det vil by på nok et underholdende og spennende Assassin’s Creed-eventyr.