Ikke forvent et Dead Space 4

Nyinnspillingen av Dead Space ble en enorm suksess, og overgikk både originalen og EAs egne forventninger, og nådde over to millioner bekreftede eksemplarer. Dette førte naturlig nok til forhåpninger om at Dead Space 2 også ville få en nyinnspilling, men dessverre ser det ikke ut til å være tilfelle.

Så vårt eneste håp er at EA vil lage en fjerde del i serien og fortsette sagaen. Men ... dessverre virker selv det usannsynlig. Det sier seriens forfatter og produsent, Chuck Beaver, i et intervju på FRVR Podcast. Han sier at til tross for suksessen med nyinnspillingen, er serien ikke i nærheten av der den trenger å være for at EA skal bry seg med den :

"Skrekkspill har litt av et tak, vet du, og jeg tror tallet tilbake i [tidligere EA VP] Frank Gibeaus tid var 5 millioner enheter for å fortsette med Dead Space. Jeg tror tallet er rundt 15 millioner enheter nå, med tanke på kostnadene."

Beaver synes det var trist for teamet at serien ble kansellert, men han føler ikke at det var urettferdig; snarere forstår og aksepterer han hvorfor den tredje delen ble den siste :

"Det var ikke slik at det ikke ble noe av den. Jeg mener, det er skuffende at vi ikke kan gjøre en elsket franchise til sin logiske slutt, men jeg antar at jeg er for mye av en produsent, [jeg har] produsert for lenge. Jeg forstår tallene, og jeg forstår hva som skjer, og hvorfor selv Motive ikke fikk grønt lys for noe som helst etter nyinnspillingen."

Kort sagt, Dead Space er sannsynligvis en død og begravet serie. Nå som EA blir kjøpt opp av et saudiarabisk konsortium, forventes det at de vil fokusere enda mer på trygge spill fremover, noe som ytterligere forsterker dette triste faktumet.