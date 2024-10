Kamala Harris og Tim Walzs kampanje drar til Azeroth i kveld

HQ

Kamala Harris' kampanje lanserte en Twitch-konto i august, og selv om den har strømmet tidligere, er det i dag første gang den tar et sprang inn i en spillverden. Tim Walzs rally fra Arizona vil også finne sted i Azeroth.

Som Wired rapporterer, begynner rallyet klokka 6.30 Eastern Time i kveld, som er 11:30 BST eller 00:30 CEST den 11. oktober. Preheat, en Twitch-skaper, vil også være med på strømmen, spille spillet og gi kommentarer under arrangementet.

Harris/Walz-kampanjen lanserte Twitch-kontoen sin for å prøve å nå ut til yngre velgere, og valget om å spille World of Warcraft er spesielt i håp om at kampanjen skal nå ut til unge menn.

Kommer du til å følge med på Tim Walz' WoW-stream?

Dette er en annonse: