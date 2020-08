Konsollkrigen forandres for alltid i 2020

Jeg la ikke skjul på at Sony imponerte meg med Future of Gaming-sendingen sin i juni, og at jeg håpet Microsoft ville svare med samme mynt i Xbox Games Showcase. Nå har det gått over en uke siden vi fikk se Halo Infinite-gameplay, Awoved, State of Decay 3, Forza Motorsport, Fable, Everwild, mer The Medium, The Gunk, S.T.A.L.K.E.R 2, Tell Me Why og mer, så det har vært nok av tid til å reflektere. Personlig synes jeg fortsatt at PlayStation imponerte meg mer, men det handler i hovedsak om spillsmak og hva som kommer i nærmeste fremtid. Det som kanskje er mer fascinerende er at disse to showene virkelig har gjort det klart at PlayStation 5 og Xbox Series-familien nok vil markere starten på en ny type konsollkrig.

La meg først gjøre dette klart: konsollkrigen er latterlig, noe som nå bare blir stadig tydeligere. Du kan selvsagt foretrekke den ene fremfor den andre på grunn av eksklusiver, kontrollere, menysystemer og lignende, men selv folk som knuser PS4-en sin når Horizon: Zero Dawn blir annonsert for PC må snart begynne å forstå at det å kalle motparten dritt blir for dumt. Sommerens PlayStation 5- og Xbox Series X-presentasjoner gjør det bare enda klarere.

For det undertegnede sitter igjen med i skrivende stund er at Sony og Microsoft har to meget ulike filosofier for starten på den kommende generasjonen. Ta hva selskapenes egne studioer jobber med for eksempel. Hvor Sony vil fortsette med å gi oss historiefokuserte spill satt i relativt åpne verdener virker det som om Microsoft sin suksess med Game Pass tar dem i en helt annen retning. Amerikanerne legger nemlig ikke skjul på hva som er planen når de fremhever at alle spillene som vises vil bli en del av Game Pass fra første stund og kaller spillene sine Halo Infinite, Fable og Forza Motorsport. De har til og med gjort det klart i flere intervjuer. Både Halo og Forza blir mer som plattformer å betrakte ved å stadig utvikle seg og by på mer innhold etter lansering. Hvorfor? Siden selskapet ikke tjener stort på å inkludere spill med en fastsatt slutt i Game Pass og Project xCloud. Når du betaler 125 kroner for å få Live Gold-medlemskap, streamingtjenesten og Game Pass både på PC og konsoll i en måned får du jo fire måneder med hundrevis av spill (deriblant en rekke nye jevnlig) for samme pris du betaler for ett spill. Man trenger ikke å ha en enorm forretningssans for å forstå at slikt ikke lønner seg over tid for et selskap om en rulletekst dukker opp og sier vi er helt ferdige etter ti timer slik at abonnementet kan sies opp. Da er det bedre å holde på interessen ved å lage spill som frister med mer innhold og forandringer i fremtiden. Ikke en dum plan det. Vi som forbrukere både sparer en god del penger og vil kunne se frem til at favorittspillene blir større.

Slik er det i alle fall nå, men det er klart at Microsoft har planer om å endre medlemskapene sine. Vi har allerede sett muligheten for å kjøpe ett års Xbox Live Gold bli fjernet, så enten satses det for fullt på å få alle over til Xbox Game Pass Ultimate eller en ny ordning. Uansett hva er det ingen tvil om at målet er å få oss over til tjenester fremfor konsoller for Microsoft. Ett punkt skal likevel gjøres klart: vi trenger nok ikke å frykte free-to-play-lignende spill av den grunn. Selv om det er kjent at for eksempel Fable vil by på enkelte "games as a service"-elementer (spill som byr på mikrotransaksjoner og endrer seg over tid) om alt fortsetter som planlagt viser Awoved og kjøp av enspillerfokuserte studioer at en god del mer tradisjonelle spill venter også. Derfor gleder jeg meg til å se hvordan strukturen og finansmodellen i Microsoft endres de neste månedene, for noe er helt klart på gang.

Så hvorfor synes jeg at dette er så ulikt hva Sony gjør når det japanske selskapet ikke har snakket stort om hva som skal skje med PlayStation Plus, PlayStation Now og lignende? Ta en titt på noen av spillene de faktisk har offentliggjort. Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart, Demon's Souls, Horizon: Forbidden West, Returnal og Sackboy: A Big Adventure er alle spill som nærmest utelukkende er av det tradisjonelle slaget som det gir mening å betale en bestemt sum for og deretter si seg ferdig. Ja, noen av disse og for eksempel Gran Turismo 7 vil fortsette å utvikle seg og få utvidelser, men de virker å være unntakene for PlayStation Studios og samarbeidspartnerene.

Dette har jo egentlig vært åpenbart i mange år allerede. Verken Horizon: Zero Dawn, God of War, Spider-Man, Days Gone, The Last of Us: Part II eller Ghost of Tsushima har spor av multiplayer, og alle av dem har vært store suksesser. Med det i tankene er det ikke rart at oppskriften sprer seg og tilsynelatende forblir relativt uendret i nærmeste fremtid. Jo da, Naughty Dog jobber jo med et multiplayerspill i The Last of Us-universet og gjengen i Guerrilla har hyret inn mange multiplayereksperter for sitt andre prosjekt, men disse blir altså ikke slengt på hovedspillene. Kanskje er dette en tegn på at Sony vet muligheten for å tjene enda mer over tid er større om de stikker en tå i "games as a service"-konseptet og store multiplayerspill, men foreløpig har de ikke stupt uti som Microsoft tilsynelatende gjør.

En av grunnene til dette er nok blant annet den lunkne starten PlayStation Now fikk. En stiv pris, få muligheter til å spille uten internett og noen tekniske svakheter i begynnelsen har gjort sitt for at PS Now fortsatt er litt uglesett i forhold til Game Pass og Project xCloud selv om ting er mye bedre og billigere nå. Pengebingen til Microsoft er så mye større enn Sony sin at førstnevnte kunne ta sjansen på en slik satsing mens våre venner i øst nok vil vente med å rette mye mer av søkelyset mot slike tjenester til de finner ut hvordan i alle dager Microsoft tjener penger på det.

Til og med markedsføringen tydeliggjør skillet mellom filosofiene. Mange har spurt meg hvorfor Sony ikke snakker noe særlig om muligheten til å spille eldre spill på PS5, men i stedet fremhever at fokuset nå rettes mot PS5 og eksklusiver. Rart når Microsoft kan skryte av at planen er å slippe alle egenutviklede spill til både PC, Xbox One og Xbox Series X? Egentlig ikke, noe det er flere grunner til. Xbox Series X er på papiret såpass mye sterkere enn PlayStation 5 at Sony rett og slett må spesiallage spill til PlayStation 5 sine spesifikasjoner for å kunne hamle opp med det som er mulig på Xbox. Mens Xbox Game Studios til en viss grad må ta høyde for at spillene også skal kunne kjøre på dagens konsoller vet PlayStation Studios akkurat hva spesifikasjonene til konsollen de lager spill til er. Xbox-sjefen Phil Spencer har sagt at spillene deres ikke vil la seg hemme av å også komme til Xbox One, men en noobhjerne som min ser ikke helt den. Med mindre utviklerne har tenkt å bruke ekstra mye tid og penger på å lage spesifikke modeller, teksturer og hva det måtte være til hver utgave vil den sterkeste maskinvaren holdes litt tilbake. Igjen: jeg er noob på området, men som historien viser med de fleste spill som krysser generasjoner vil en slik deling få konsekvenser for en av partene. Søren heller, Middle-earth: Shadow of Mordor har såvidt et Nemesis-system på de forrige konsollene. PlayStation har ikke råd til slike kompromisser når styrkeforholdet er sånn, og må derfor markere generasjonsskiftet på en klarere måte. Microsoft kan på sin side "ha alle spillere i fokus" ved å ha litt grå startstrek for skiftet.

Akkurat derfor tror jeg dette herrens år 2020 vil markere starten på en ny type konsollkrig. Hvor det før i all hovedsak handlet om kraft og eksklusiver kommer stadig flere andre elementer i fokus. Nintendo hoppet av krigen for lenge siden ved å fokusere på elementer som ikke er bildeoppløsning, bildeoppdatering, animasjoner og lignende mens vi nå kan være på vei inn i et nytt veiskille for PlayStation og Xbox. Det er altfor tidlig å si enda, men det kan virke som om de to partene vil kjempe med ulike våpen. PlayStation skal kjempe med tradisjonelle våpen som historiedrevne spill vi betaler en bestemt pris for, hvor det blant annet er en ny kontroller, lydteknologi og en lynrask SSD som står for endringene. Microsoft går på sin side til krig med høyteknologiske våpen som et større fokus på streaming, spill som fungerer som stadig utviklende plattformer og tjenester. De vil nok ikke legge fra seg "markedets sterkeste konsoll" med det første, men når vi i tillegg ser frem til avdukingen av Xbox Series S begynner det å bli tydelig at de to selskapene går hver sine veier med den neste generasjonen. Dermed blir det opp til oss å bestemme hvilken filosofi vi liker best, og dermed kanskje avgjøre hvilken retning spillverden generelt vil ta i årene fremover.