KPop Demon Hunters skriver enda mer historie på Grammy-gallaen

HQ

Selv om K-Pop har eksistert lenge, vil du kanskje bli overrasket over å høre at sjangeren aldri har hatt en Grammy-vinnende låt. Det vil si, inntil nå, da KPop Demon Hunters igjen beviser at ingenting er umulig ved å ta hjem en pris for sin hit Golden.

Golden ble fremført av det falske bandet i filmen Huntr/x, og var nominert til årets låt og beste låt for visuelle medier på Grammy-gallaen. Ifølge BBC vant den bare den sistnevnte prisen, men ble likevel historisk gjennom seieren under Grammy-utdelingen i Los Angeles.

Et annet sted i K-Pop-verdenen var Blackpink-sangerinnen Rosé nominert til tre priser, men fikk dessverre ikke ta med seg noe gull hjem selv. Kveldens store vinnere var både nye og gamle artister, deriblant Bad Bunny, Olivia Dean, Kendrick Lamar, og Steven Spielberg gjorde seg selv til en EGOT med en seier for sitt produksjonsarbeid med Music for John Williams.

Dette er en annonse: