LCK- Road -til-MSI 2026: Fire lag er fortsatt med i kampen med tre kamper igjen

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Det er en håndfull regionale turneringer i League of Legends som nærmer seg slutten denne helgen, ikke minst den sørkoreanske League of Legends Championship Korea, som bare har tre kamper igjen å spille, fire lag igjen i kamp, to plasser i Mid-Season Invitational i London på spill, pluss en billett til Esports World Cup i Paris også.

I motsetning til LECs siste dager forrige helg, som bruker samme format som LCSs siste kamper og det samme for LPLs siste kamper i denne runden, bruker LCK et litt annet oppsett.

Sluttspilltreet vil ikke føre til en storfinale der to lag kjemper om EWC-billetten, men snarere vil vinneren av Upper Bracket Round 3-kampen sikre seg den fordelen, mens taperen av kampen må kjempe om håpet om den andre MSI-billetten.

Med dette i bakhodet er du kanskje nysgjerrig på kampoppsettet for helgen som kommer og når kampene skal spilles. I så fall finner du den informasjonen nedenfor.

Runde 3 – 12. juni kl. 09:00 BST/10:00 CEST



Hanwha Life mot T1 (vinneren sikrer seg en MSI-billett og EWC-plassen)



Runde 4 – 13. juni kl. 07:00 BST/08:00 CEST



Gen.G mot KT Rolster



Runde 5 – 14. juni kl. 07:00 BST/08:00 CEST



Taperen av Hanwha/T1 mot vinneren av Gen.G/KT (vinneren sikrer seg den andre MSI-billetten)



Hvem tror du kommer til å vinne?