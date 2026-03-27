Lego avduker et nytt (og teknisk lignende) S.H.I.E.L.D. Helicarrier-sett

Da verden ble feid opp i Marvel Cinematic Universe-feber på 2010-tallet, tok det ikke lang tid før Lego og Disney samarbeidet og gjorde den ikoniske S.H.I.E.L.D. Helicarrier til et sett og en ganske stor en på det. Det originale settet fra 2015 hadde i underkant av 3000 brikker og en pris som gjorde det mer til et samlerobjekt enn et leketøy for barn. Det settet har ikke vært lett å skaffe seg på en stund, men uten tvil fordi Lego og Disney har jobbet med en oppdatert utgave.

Et nytt S.H.I.E.L.D. Helicarrier-sett er avslørt, med dette er en veldig teknisk lignende modell som har et utseende og en endelig struktur som posisjonerer den som mer av et utstillingsstykke enn et leketøysett. Effektivt har den mer dempede farger, mer intrikate detaljer på bekostning av lekefunksjoner, og er bygget på et stativ som skal gjøre det enklere å vise settet.

Folkene på Brick Fanatics har allerede fullført en direkte sammenligning mellom 2015- og 2026-settene, og informasjonen avslører at det nye settet er rundt £ 60 billigere (med justerte inflasjonstall), har rundt 100 flere stykker, og er litt høyere, men litt kortere. Som referanse spenner det nye settet over 3 057 brikker, er 30 centimeter høyt og 68 centimeter langt, med en pris som kommer inn på £ 329,99 / € 369,99.

Når det gjelder hva dette nye settet tilbyr, blir vi fortalt at det er basert på Helicarrier fra 2012s The Avengers film, har et detaljert interiør, en Quinjet som 'svever' i luften, et fullt roterbart stativ og seks minifigurer som inkluderer Captain America, Hawkeye, Nick Fury, Maria Hill, Phil Coulson og til og med Winter Soldier (av en eller annen grunn ...).

Settet kan forhåndsbestilles fra og med nå og lanseres i sin helhet 1. juni.

