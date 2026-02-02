Lego og Crocs samarbeider om morsomt (og veldig rektangulært) fottøy

HQ

Crocs Crocs er ikke fremmed for partnerskap, ettersom fottøyprodusenten gjennom årene har gått sammen med forskjellige kjente merkevarer for temaalternativer. Nå er det siste en avtale med Lego, alt for å levere et veldig rektangulært fottøyalternativ som er akkurat det du forventer og også veldig, veldig morsomt.

Starten på det som skal være et flerårig partnerskap (kan vi få et Lego Crocs byggbart sett?), Vil fansen snart kunne få tak i noen bærbare Clogs som er formet som en Lego-kloss. De er å betrakte som overdimensjonerte sko som har fire utstikkende pigger, og det er visstnok plass til Jibbitz tilbehør for å tilpasse hver sko enda mer.

Selv om vi ikke kan si så mye om funksjonaliteten til et så komisk par sko, vet vi at de ikke akkurat er billige, for når de lanseres den 16. februar, vil de koste hele £199,99/€199,99. Når det gjelder Jibbitz -serien som er planlagt, er alt vi trenger å legge til at disse vil bli lansert senere i 2026 og vil spenne over "Crocs' største lisensierte sortiment av unike Jibbitz-sjarmer".

Ville du brukt disse Crocs når du er ute og går?

Dette er en annonse: