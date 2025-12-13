Lenovo Legion Pro 5 Gen 10

HQ

Når det gjelder bærbare gaming-maskiner, kan samtalen ofte dreie seg for mye om merker som vi er altfor vant til å bli assosiert med gamere. MSI, ASUS ROG og lignende. Lenovo Legion er også der oppe, og likevel synes jeg ofte at dette laptop-merket fortsatt er litt undervurdert. Jeg har gjennomgått et par bærbare datamaskiner som Lenovo har sendt meg nå, og som helhet har Gamereactor gått gjennom Legion-serien ganske regelmessig. Alt i alt ser det ut til at Lenovos Legion-maskiner bare har blitt bedre og bedre, og denne nyeste generasjonen tar virkelig kaka når det gjelder å levere kraftig ytelse, grafikk som er så bra at du glemmer at du spiller på en bærbar datamaskin, og en elegant design som ikke får deg til å føle deg som fyren som har på seg en "Jeg satte spillet mitt på pause for å være her"-t-skjorte på tilstelningen.

Kim tok nylig en titt på tiende generasjon Lenovo Legion Pro 7, som absolutt befinner seg i den øvre enden av bærbare gaming-maskiner når det gjelder komponenter og ytelse. Jeg skal prøve å ikke gå for mye inn på de samme punktene som han gjorde, men stort sett finner jeg mye av det samme å rose, selv om Legion Pro 5 jeg har hatt i hendene, som bytter ut RTX 5080 med en 5070, har 32 GB RAM i stedet for 64 GB, og kommer med en Ryzen 9 9955HX i stedet for en Intel Ultra 9 275HX CPU. Disse komponentene for enheten jeg har gjennomgått, setter den bærbare datamaskinen i det øvre sjiktet av 10. generasjons Lenovo Legion Pro 5-serien, men prispunktet for disse bærbare datamaskinene virker mer enn rettferdig, med tanke på hva du får.

På Lenovos nettsted akkurat nå kan du hente en Legion Pro 5 Gen 10 for ~ £ 1150. Den har ikke noen av de finere funksjonene, og spillere vil merke seg fallet ned til en RTX 5050 GPU, men det føles fortsatt som en anstendig avtale i PC-spillverdenen i dag. For et par hundre pund mer kan du få 5060 eller 5070 og det som føles som midtpunktet i hele dette settet: OLED-skjermen.

Jeg har prøvd OLED tidligere, først og fremst på Nintendo Switch OLED, med TV-er og en og annen skjerm, men av en eller annen grunn føler jeg at det er på Lenovos nye generasjon bærbare PC-er at denne teknologien virkelig kommer til sin rett. På en 1600p-skjerm gir OLED virkelig liv til mørke og farger, spesielt når du spiller. Du glemmer nesten at du sitter på en mindre skjerm på en bærbar PC, for du blir bare dratt inn i den fantastiske grafikken som skjermen på denne styggen gir. Med tanke på ytelsen til den bærbare PC-en får du kanskje ikke hundrevis av bilder i høyintensive spill som Cyberpunk 2077, Borderlands 4 eller Warhammer 40 000: Space Marine II, men du får mer enn nok til å få en flott spillopplevelse og kan maksimere FPS i mer konkurransedyktige titler. Jeg har blitt besatt av Valves Deadlock i det siste, og jeg følte at ytelsen økte selv på hjemme-PC-en min med Lenovo Legion Pro 5 Gen 10, ettersom skjermens klarhet kombinert med ytelsen som ble levert, så ut til å løfte spillet mitt. Kanskje det bare var det nye PC-syndromet, jeg vet ikke.

Mye av denne fremragende ytelsen skyldes kjøling i dette systemet. Jeg er ikke like god på datamaskiner som noen av de andre Gamereactor-medarbeiderne og hva som foregår inni dem, men jeg kan fortelle deg at denne bærbare PC-en knapt varmet opp knærne mine selv mens jeg testet noen spill med høy ytelse. Den bråker litt, men den smarte kjølingen og de turboladede viftene setter i gang når det trengs, slik at du kan fortsette å spille uten å gjøre rommet ditt til en svetteboks (noe som faktisk kan være fint i vintermånedene).

Utseendet til Lenovo Legion Pro 5 Gen 10 er like elegant og sjarmerende som andre bærbare Lenovo Legion-maskiner jeg har anmeldt tidligere. Den har litt mer gamerpreg takket være RGB-tastaturet, men ellers gjør den diskré og selvsikre designen den til en veldig flott bærbar PC. Den er kanskje litt tung, men med tanke på hva som er under panseret, vil jeg ikke klage over en halv kilo her eller der.

Nok en gang imponerer Lenovos Legion-serie. Selv om du kanskje ikke kan presse ut hvert eneste bilde i avanserte spill med denne bærbare PC-en, og den 1 TB store lagringsplassen vil garantert bli slukt med letthet hvis du spiller mange moderne spill, føles komponentene, ytelsen og stabiliteten som tilbys mer enn verdt inngangsprisen. Legg til den strålende skjermen på toppen, og du har en av de beste bærbare PC-ene i øvre mellomklasse i dag.