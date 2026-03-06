Leon S. Kennedy-stemmeskuespilleren er "forsiktig optimistisk" med tanke på Zach Creggers Resident Evil -filmatisering

Med tanke på at Resident Evil Requiem nettopp har blitt lansert med et enormt salg, kan man si at interessen for serien er på sitt høyeste noensinne. Det er med dette i tankene at den kommende filmatiseringen som håndteres av Weapons-regissør Zach Cregger også fremstår som noe lovende og spennende å følge med på, spesielt siden den anses som en "trofast filmatisering" selv om den ikke vil dreie seg om fan-favorittkarakterer eller minneverdige plottlinjer.

Ettersom videospillfilmatiseringer kan være litt hit eller miss, med Resident Evil som et eksempel på dette, blir alle de lovende elementene i denne kommende filmatiseringen holdt tilbake av en viss forsiktighet, noe selv Leon S. Kennedys stemmeskuespiller opplever.

I en samtale med GamesRadar+ har Nick Apostolides nevnt at han er "forsiktig optimistisk" om Creggers prosjekt, og at han tror at regissøren har det som trengs for å "lage en fantastisk film."

"Jeg er forsiktig optimistisk. Dette er første gang jeg virkelig er en stor fan av regissørens tidligere arbeider. Jeg synes han er en veldig talentfull fyr. Han har en flott visjon. Og det faktum at jeg leste et sted at studioene på en måte har gitt ham mye kontroll og bare sagt: "Gjør hva du vil, vi stoler på deg". Fordi Weapons var fantastisk og tjente mye penger, så det faktum at de lar ham gå, tror jeg han kommer til å lage en fantastisk film."

Apostolides fortsetter: "Jeg tror det alltid vil være noen Resident Evil fans som sier: 'Vel, det var ikke sånn eller sånn, det var ikke det jeg håpet på', men jeg tror det kommer til å bli en underholdende film uansett. Jeg tror jeg kommer til å gå ut av kinoen og si: "Det var gøy", og jeg kommer til å se den. Det er min mening. Jeg kommer til å se den. Jeg kommer til å se den. Jeg håper jeg liker den. Det tror jeg at jeg kommer til å gjøre."

Gleder du deg til Cregger's Resident Evil, som blir laget med et svært sparsomt budsjett?