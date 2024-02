Like a Dragon: Infinite Wealth når én million solgte eksemplarer

HQ

Den nyeste tittelen fra Ryu ga Gotoku Studio debuterte i forrige uke, da Like a Dragon: Infinite Wealth ble lansert på PC og konsoller. I etterkant av lanseringen har vi allerede rapportert at spillet har blitt en ganske stor suksess på Steam, men det er ikke alt, det har også passert en imponerende salgsmilepæl.

Sega har gått ut på X og avslørt at Like a Dragon: Infinite Wealth allerede har solgt i en million eksemplarer. På rundt en uke har spillet solgt over én million enheter, noe som utvilsomt gjør det til en av januar 2024s største debuter.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du ta en titt på anmeldelsen vår av Like a Dragon: Infinite Wealth her, eller se videoanmeldelsen nedenfor. Du kan også lese Dondoko Island-guiden vår for å se hvordan du kan håve inn penger i spillet.