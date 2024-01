Like a Dragon: Infinite Wealth - Slik oppgraderer du Dondoko Island til fem stjerner og S-rangering

HQ

Hvis du har spilt Yakuza: Like a Dragon husker du sikkert at du slet økonomisk med Ichiban Kasuga og kompanjongene hans, noe som var spesielt smertefullt når du gikk inn i en butikk med de beste våpnene og det beste utstyret og fant ut at du var millioner av yen unna å få tak i noe som helst. Alt dette endret seg da du ble direktør for Ichiban Sweets, en beskjeden butikk som etter hvert ble det største (og mest lukrative) holdingselskapet i Yokohama.

Når du hadde fullført og optimalisert minispillet om ledelse var penger ikke lenger et problem, men nå er det et nytt minispill i Infinite Wealth, og det er mye dypere og krever mye mer engasjement og oppmerksomhet for å gi fortjeneste. Feriestedet Dondoko Island skal bli det beste feriestedet på hele Hawaii, men først må du jobbe hardt og planlegge for å forvandle en øde øy til det beste hotellet du noensinne har drømt om.

Det første du må vite, er selvfølgelig når du får tilgang til minispillet Dondoko Island. Vi skal ikke avsløre for mange detaljer (det er jo det å nyte spillet), men vi kan fortelle deg at du kan besøke øya fra kapittel 6 og utover. Det er da Ichiban (alene) må hjelpe noen merkelige skapninger og en fattig selger med å få øya tilbake til fordums prakt, samtidig som han må ta opp kampen mot en gjeng pirater som bruker øya som ulovlig søppelplass.

Finn frem balltreet og rydd opp i søpla!

Når vi ankommer Dondoko Island, ber Mukku og Gachapin oss om å rydde opp på stranden og ved inngangen til Dondoko Square. Alle andre områder er stengt inntil videre, så ved å rydde opp i dette området kan dere først bli kjent med systemene deres og deretter begynne å planlegge hotellkomplekset. Men før du bygger, trenger du materialer, og til det må du bruke flaggermusens verktøy. Ikke la en eneste søppeldynge ligge igjen, for på den måten samler du inn ulike materialer som du kan bruke til å bygge bygninger og gjenstander som gjør øya attraktiv.

Etter hvert som du rydder opp, vil du sannsynligvis se merkelig fargede sommerfugllarver hoppe rundt deg. Finn frem sommerfuglfangeren og samle inn de første Dokoinsektene (røde og grønne). De er en fin måte å begynne å tjene dokobucks på inntil du finner andre insekter eller fisk (i fiskeområdene). Den lokale valutaen på øya gir deg mulighet til å kjøpe verktøyoppgraderinger, kjøpe overnatting og bygge alt annet. Sørg for å skaffe deg så mange ressurser og gjenstander til salgs som mulig hver dag (eller runde) i spillet. Viktig: Hvis du har et fullt varelager, bør du selge alt du ikke trenger, og oppbevare resten på lager.

Rydd området og begynn å bygge

Når du har fjernet nok søppel fra et område og spart nok penger, er det på tide å rydde området. Ved å betale et visst beløp får du alltid ryddet området for søppel, og materialene som dukker opp der, går rett til gjenvinningsstasjonen der du kan hente dem. Ikke glem å gå dit hver dag, for det du ikke plukker opp en dag, samler du ikke opp til neste dag. Og du trenger hver eneste plastbit du finner.

For å oppgradere Dondoko Island -komplekset må du øke nivået på tre forskjellige typer attributter: Creative Talent, Satisfaction og Popularity.

Creative Talent øker hver gang du bygger et objekt eller en bygning på øya. Hvis du låser opp visse typer bygninger eller får tilgang til andre områder på øya, må du også øke nivået. Satisfaction øker etter hvert som du legger til en rekke aktiviteter på øya, som igjen aktiveres av bygninger. Den siste delen, Popularity, stiger med visse spesielle bygninger, med visse handlinger (for eksempel å kringkaste en kunngjøring for å få turister til øya) og ved å hilse på og gi gaver til besøkende. Alle tre stolpene stiger omtrent samtidig, men Popularity krever mye mer oppmerksomhet og utholdenhet for å nå rang S. Og apropos rang...

Ikke ha det travelt med å bli rik: alt vil komme til deg...

Som jeg advarte om i min anmeldelse av Infinite Wealth, er Dondoko Island ikke en like rask måte å tjene penger på som Ichiban Sweets var i Yakuza: Like a Dragon. Her må du ta deg god tid til å spare materialer, fange fisk og insekter og sørge for at øya er trygg. Trash Pirates er en plage, men det bør ikke være noe stort problem å bekjempe dem. Men hvis du sliter i kamp, kan du oppgradere balltreet ditt slik at du kan slå raskere enn dem. Og hvis du trenger mer helse, kan du dekorere Ichibans hus på øya for å få flere helsehjerter. Dessuten får du dokobucks for hver beseirede fiende, så det er enda en inntektskilde.

La oss snakke om boligene. For at øya skal begynne å tjene penger, må du tiltrekke deg kunder, men de kommer bare hvis de har et sted å sove. Innkvarteringen på F-range er veldig billig, men av svært dårlig kvalitet (skur som i Yokohama). Akkurat nå betyr det ikke så mye, siden det bare er F-turister (med lite penger å bruke på attraksjonene vi bygger) som vil komme til øya, så det kan være bra for oss. Et viktig tips her er at du ikke ønsker å kjøpe alle overnattingsstedene i hver rang (du har ikke plass til å plassere dem, og du har heller ikke så mange kunder). Jeg bygde et par overnattingssteder i F-klassen og hoppet deretter rett til en C-klasse, som kundene var mye mer fornøyde med. Turistene blir bare på øya i tre dager, så det gjelder å få dem til å trives. Hils på dem når du ser dem komme forbi, og gi dem en gave du har laget/fanget/fisket. Etter hvert som du fullfører oppgavene, stiger du i rang, og du kommer til den andre øya: Dondoko Farm.

Sujimon, de virkelige Dondoko-heltene

Sujimonene du har fanget i Honolulu vil dukke opp sammen med deg på Dondoko Farm, og her kan du sette dem i arbeid i forskjellige aktiviteter for å samle ressurser, lage gaver (og tjene penger) eller trene dem til å bli bedre krigere i Sujimon League. I tillegg vil du kunne ta hensyn til dem (tross alt vil alle at du skal lytte til dem) og dermed forbedre effektiviteten deres. Den strategiske ideen er å få dem til å dyrke grønnsaker og resirkulere naturlige elementer, ettersom du på høyere nivåer trenger god tilgang på ekstra tre og stein.

Og det er alt for nå. Vi vil fortsette å oppdatere denne guiden med tips om hvordan du når fem stjerner og S Rank på Dondoko Island. Så du kommer aldri til å mangle penger til de beste våpnene og det beste utstyret på Like a Dragon: Infinite Wealth..