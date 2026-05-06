Lukt som middelalderen med Kingdom Come: Deliverances offisielle Eau de Parfum

Warhorse Studios har fått middelalderen til å virke mye mer attråverdig enn den noen gang har vært takket være den glanset Kingdom Come: Deliverance II nylig. Hvis du har spilt spillet og har vært på jakt etter en måte å omfavne en epoke som for lengst er forbi, har utviklingsteamet naturligvis bestemt seg for å slå seg sammen med Kintsugi Perfumes for å lage en offisiell Eau de Parfum basert på serien.

Den er ganske enkelt kjent som Kingdom Come Eau de Parfum, og heldigvis vil den faktisk ikke lukte som den skitne middelalderen. Vi kan forvente oss noter av sprøtt eple og friske urter, inkludert lavendel, mynte og kamille, mens hylleblomst sniker seg inn sammen med honning og vill salvie for å gi et hint av skogen, med olibanum, slitt lær, tørr papyrus og røykfylt bjørk som avrunder denne velduftende kolleksjonen.

Parfymen er inspirert av Henry og hans møte med alkymi, som skaperen Martin Švach skriver i produktbeskrivelsen: "Han samler salvie, kamille og lavendel for å brygge helbredende potions, og spiser epler eller honning for å få energi til å utføre oppgavene han har fått tildelt av kommandanten Jan Zizka. Disse elementene gjenspeiles i duftpyramiden, med ingredienser som følger spilleren gjennom hele spillverdenen."

Parfymen er kun tilgjengelig for de som bor i EU, og kommer i en smaksutgave og en full 50 ml-flaske som vil koste potensielle kjøpere 155,99 euro.

