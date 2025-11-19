Magic: The Gathering utvides med et Monster Hunter-samarbeid

HQ

Utvalget av temasamarbeid og drops i Magic: The Gathering utvides, som neste gang Capcoms elskede Monster Hunter -serie blir med i Wizards of the Coast's kortspill.

Som en del av Secret Lair -formatet har det blitt avslørt at Monster Hunter kort og gjenstander vil komme til MTG i fire drops som vil komme i salg 1. desember, og vil forbli slik frem til 22. desember eller når lageret går tomt.

Når det gjelder dråpene, er den første kalt The Hunt og fokuserer på de skremmende angrepene som leveres av monstre i verden. Forvent kort relatert til Malzeno, Qurio, og Magnamalo fra Monster Hunter Rise, Kushala Daora fra Monster Hunter 2, Tobi-Kadachi fra Monster Hunter World, og mer.

Det andre settet heter The Hunters, og ja, det refererer til de forskjellige jegerne, rustningene og våpnene som har vært med i serien, inkludert Velkhana rustning fra Monster Hunter World: Iceborne og Tigrex rustning og Bone Scythes fra Monster Hunter Freedom 2.

Vi har da The Monsters som det tredje settet, og dette er også selvforklarende. Forvent opptredener fra spesifikke monstre denne gangen, som Darkuseth, Maw of Flames og Nezehal, Primal Tide. Det vil til og med være et annet sett på dette temaet også, kalt The Monsters II, med blant annet Amareth, the Lustrous og Kalamax, the Stormsire.

Du kan se mange av kortene her.

