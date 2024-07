Mann får fire måneders fengsel for å ha båret Mestersverdet offentlig

HQ

Gud forby at Ganondorf angriper Warwickshire med det første, for den lokale Master Sword-helten har blitt arrestert og fengslet av lokale myndigheter.

Som bekreftet av politiet i Warwickshire, har 48 år gamle Anthony Bray blitt arrestert og fått en fire måneder lang fengselsstraff for å ha båret rundt på en kopi av Master Sword i offentligheten. Dette var imidlertid ikke en fullskalaversjon av det berømte våpenet, men i stedet en 15 cm stor kopi som hadde et blad som kunne trekkes av med et klikk på en knapp.

Det lokale politiet ble varslet om situasjonen 8. juni 2024, da Bray ble sett gående rundt i Nuneaton med en ubestemt gjenstand i hånden, som etter avhør ble bekreftet å være en ulovlig gjenstand med blad. Bray opplyste at gjenstanden var en "fidget toy" som han brukte for å holde hendene opptatt, og at han "ikke ville ha brukt den som et våpen".

Sgt Spellman fra Patrol Investigations Unit sa "Vi har nulltoleranse for gjenstander med kniver i det offentlige rom, og Bray har overtrådt dette. Det er mulig å finne fidget-leker som ikke er 15 cm lange kniver. Det er mulig å la være å gå nedover gaten med dem foran seg. Med litt mer selvinnsikt kunne Bray ha unngått kontakt med oss helt."

Bray ble også ilagt en bot på 154 pund for hendelsen.