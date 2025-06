Mario Kart World oppdateringen fjerner en rekke feil

HQ

Vi har vært ganske imponert over Mario Kart World, noe som samfunnet og fans over hele verden ser ut til å ekko, å dømme etter det faktum at mange Switch 2 -eiere ser ut til å ha fått tak i en kopi av spillet med sin nye konsoll, noe som sannsynligvis allerede gjør det til et av årets mest solgte spill.

Selv om Mario Kart World er bra, er det områder det kan forbedres på, og spillfellesskapet har gått så langt som å be om en fullstendig og mer komplett statistikkskjerm og til og med måter å spore samleobjekter på mens man streifer rundt i den åpne verdenen. Den første oppdateringen som kommer til spillet etter lanseringen, med unntak av den første oppdateringen som kom 4. juni, ser ikke ut til å inneholde noen av disse funksjonene, men er i stedet rettet mot en rekke feilrettinger.

Oppdateringen er tilgjengelig for øyeblikket, og kom offisielt 17. juni, og når det gjelder hva den takler, inkluderer oppdateringen :



Løste et problem der gjenstander ikke lenger kunne brukes.



Løste et problem der kontrollene noen ganger ikke fungerte når du valgte en karakter og prøvde å starte Free Roam fra "Free Roam" -kartet.



Løste et problem der spillet noen ganger stengte ned når du så på repriser etter et løp.



Løste et problem der spillet noen ganger stengte ned etter et løp i "Online Play".



Løste et problem der hastighetssvingninger noen ganger ble vist feil i "Knockout Tour" og "Online Play".



Løste et problem der det var lett å få en kommunikasjonsfeil når du prøvde å bli med venner som spilte "VS Race" eller "Battle" i "Online Play".



Løste et problem der du noen ganger gled gjennom veggen før mållinjen i "DK Spaceport".



Løste et problem der du noen ganger ikke kunne gå tilbake til riktig posisjon etter å ha falt av banen mellom "Luftskipets festning" og "Bowsers slott" mens du gled.



Hva synes du om Mario Kart World så langt? Ikke gå glipp av guiden vår, som opplåsing av førere, kjøretøy og speilmodus.