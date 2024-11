Mario & Luigi: Brothership Guide - Hvor du finner alle de 20 Reefs

HQ

For de av dere som ønsker å sette seil i Concordias verden i Mario & Luigi: Brothership, vil det kanskje interessere dere å høre at det finnes noen samleobjekter å finne underveis. Et av disse er Reefs som er spredt rundt i havet, samleobjekter som kan registreres ved å zoome inn på dem med Shipshape Islands teleskopkanon mens du seiler forbi dem. Det er en hel haug å finne, og her kan du finne alle Reef i spillet.

Frodiggrønt hav

Denne regionen har tre Reefs å finne. Den første er Weeping-Lion Reef, og denne finner du helt nederst til venstre i regionen. Den neste er Pensive Reef, og denne finner du nederst i midten. Den siste ligger også på bunnen av dette havet og er kjent som Squiddish Reef. Denne siste Reef ligger også på den siste strømmen i dette området der du finner den første Great Lighthouse Island.

Fargerikt hav

Den første Reef i dette nye området finner du når du bytter til den andre tilgjengelige strømmen. Den er kjent som Broque Reef. Herfra og ut blir det mer komplisert, for mange av de andre Reefs er knyttet til strømmer som du ikke kan nå før du kommer videre i historien. Du kan imidlertid finne en av dem uten å gjøre noe mer, ved ganske enkelt å reise til nederst til høyre i havet, der Mysterious Swirl Reef befinner seg.

Etter at du har fått tilgang til den første, tidligere låste strømmen, kan du gå til nederst til høyre i dette nye området, rett over Mysterious Swirl Reef, for å finne Eternal-Struggle Reef. De to neste Reefs ligger helt til venstre, i en ellers utilgjengelig strøm som krever at du fullfører neste del av historien for å låse den opp.

Når du har fått tilgang til strømmen, finner du imidlertid Just-a-Fluke Reef helt til venstre i dette nye området. Hvis du tar strømmen helt nederst til venstre, finner du også Ominous Reef. Med disse i bøkene er Color-Full Sea's Reefs funnet.

Brrrning Sea

En av de første tilgjengelige Reefs i Brrrning Sea finner du nederst til venstre. Kryss strømmen lengst til venstre, så finner du Racers' Reef. Herfra går du helt mot sørøst. Det er to Reefs i denne nærheten. Det første er mer sørlig, og dette er Rooted-Turnip Reef, og det andre er mer østlig og regnes som Feathered-Family Reef.

De to siste Reefs i Brrrning Sea finner du ved å reise videre langs strømmene til du finner en trio av sammenkoblede strømmer der det (ennå) ikke er mulig å reise videre vestover. Når du er her, går du langt nordover for å finne Shower Reef, og deretter sørover, mot midten av Brrrning Sea, for å finne Mushroob Reef.

Gulchrock Sea

Du kan oppdage alle Reef på Gulchrock Sea når du kommer hit. Så for å være sikker på at du finner dem alle, la oss krysse dette havet i retning mot klokka.

Den første Reef på listen din er Cater-Pillar Reef, og den finner du i den sørlige sentrumsstrømmen. Går du videre østover, så langt øst du kan komme, på en separat og liten strøm, kommer du over Off-Course Reef. Hvis du deretter går inn i midten av Gulchrock Sea, rett under en isolert strøm i midten av området, og rir på den mer ekspansive ytre strømmen, vil du finne Lovestruck Reef.

Nå kan du sette kursen langt nordover. Hvis du holder deg i midten av Gulchrock Sea og går så langt nord som mulig, finner du Tumbling-Tower Reef, som er den nest siste Reef i dette området, mens den siste ligger like ved, men i en mer vestlig retning. Lengst nordøst på Gulchrock Sea finner du fire mindre strømmer som hver huser en Islet. Ignorer Islets for nå, og gå i stedet til den nordøstlige strømmen her, den øverst til høyre, der du kan finne og oppdage Dream-Guardian Reef.

Stormstar Reef

De to siste Reefs i Concordia finnes i dette havet. Du kan finne det ene med en gang, men det andre vil kreve litt mer narrativ progresjon. Det første ligger så langt nord som du kan komme med en gang, og deretter øst for denne strømmen. Her finner du Gardener's Reef.

Det andre i Stormstar Reef og det siste Reef i Concordia ligger helt nord i området og er tilgjengelig når du endelig har fått teknologien til å få tilgang til ellers utilgjengelige strømmer før du går til angrep på Zokkets festning. Når du gjør det, finner du Princely Reef, og dermed er din Reef-utforskende reise gjennom Concordia til ende.