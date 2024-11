Marker ankomsten av Lego Horizon Adventures med et fysisk Lego-sett

HQ

For å markere ankomsten av Lego Horizon Adventures, som debuterte på PC, PS5 og Switch i forrige uke, har det danske leketøyselskapet avduket sitt neste samarbeid med Guerrilla Games. Dette kommer i form av et fysisk Lego-sett, der Aloy og Varl slår seg sammen og møter en fryktinngytende Shell-Walker -robot og en Sawtooth også.

Vi blir fortalt: "Settet ser duoen, bevæpnet med sin trofaste bue og spyd som er i stand til å produsere ild, sjokk eller kjøleangrep, kjempe i jungelomgivelser mot to fullt leddede maskiner, Shell-Walker og Sawtooth. Shell-Walker har bevegelige ben og armer, åpningsbare klør og en avtakbar lastekapsel og energiskjold, mens den fullt leddede Sawtooth har åpningsbare kjever, en svingbar torso og bevegelig nakke, hode og ben."

Settet spenner over totalt 768 stykker og vil selge for € 44.99 / $ 44.99 / £ 39.99. Det er for øyeblikket tilgjengelig for forhåndsbestilling, men det vil faktisk ikke debutere før så langt unna som 1. mars, noe som betyr at hvis du leter etter et Lego Horizon -sett å bygge før da, må du ganske enkelt få tak i en av de gjenværende Tallnecks.

Dette er en annonse: