Mass Effect blir TV-serie på Amazons Prime Video

HQ

2021 var et veldig interessant år for fans av alt som foregår i Mass Effect-universet. Henry Cavill startet bålet ved å tilsynelatende hinte til at han skulle spille hovedrollen i et Mass Effect-spill, en film eller en TV-serie. Så, ni måneder senere, fikk vi vite at Amazon ønsket å lage en TV-serie. Siden da har det vært stille ... inntil nå.

Variety avslører at Amazon har begynt å jobbe med en TV-serie som foregår i Mass Effect-universet, og at Fast 9-forfatteren Daniel Casey har fått i oppgave å skrive prosjektet.

Det faktum at BioWare holdt sitt ord om at N7-dagen skulle være ganske ordinær i år ved å bare bringe noen Mass Effect-rustninger til Dragon Age: The Veilguard indikerer likevel at vi må vente en god stund på offisielle nyheter om handlingen, skuespillere og slikt, så du har god tid til å se/se om igjen The Expanse i mellomtiden.

Håper du at TV-serien er en adaptasjon av Mass Effect-spillene eller noe annet? Hvis det første er tilfelle, hvem skal spille Shepard, Liara og andre elskede karakterer?