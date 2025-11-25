Mega Dimension-smultringene fra Pokémon Legends: Z-A's DLC blir gjort om til ekte godbiter

HQ

Pokémon-legender: Z-A's Mega Dimension DLC kommer neste måned, og det bringer med seg spesielle smultringer du kan spise for å gi deg selv et lite løft mens du er på eventyr i den merkelige versjonen av Lumiose City som det nye innholdet foregår i. Smultringene er imidlertid ikke bare tilgjengelige i spillet, for snart kan du også spise dem på Pokémon Café i Tokyo.

Som VGC har oppdaget, bringer The Pokémon Company ekte Mega Dimensions-donuts til Pikachu Sweets-avdelingen på Pokémon Café. Inkludert i dette utvalget av bakverk er Groudon- og Kyogre-smultringene, men de kalles fortsatt de røde og blå smultringene, sannsynligvis for å unngå spoilere til tross for at designen deres tydelig viser Pokémon de representerer.

Disse nye varene vil være tilgjengelige på kafeen fra 10. desember til 1. mars 2026. Lanseringen sammenfaller med utgivelsen av Mega Dimension, som gir spillerne mer innhold i form av nye områder å utforske, kraftigere Pokémon og ekstra Mega Evolutions.

