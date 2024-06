Metal Gear Solid Δ: Snake Eater bekreftet å lansere i 2025

HQ

Tilbake i januar antydet PlayStation at Metal Gear Solid 3-remaken skulle lanseres i 2024, noe et merkelig innlegg fra GameStop på sosiale medier så ut bekrefte tidligere denne uken. Ganske passende, ettersom originalen blir 20 år gammel i november. Dessverre ser det ut til at vi kan glemme en slik markering.

Nordic Game Supply, Konamis PR-partner i Norden, har sendt oss en pressemelding som minner oss på Metal Gear Solid Δ: Snake Eater sin imponerende spilltrailer. Det mest interessante med den er imidlertid at pressemeldingen avsluttes med å si at Metal Gear Solid Δ: Snake Eater skal lanseres en gang i 2025, så det virker som om Konami har bestemt seg for å ikke lansere Silent Hill 2 Remake og Metal Gear Solid Δ: Snake Eater for tett på hverandre. Jeg har sendt en e-post til Nordic Game Supply og spurt om dette er en feil eller ikke, og vil holde dere oppdatert hvis de svarer.