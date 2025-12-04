Metroid Prime 4: Beyond Guide - Hva er Green Energy Crystals til og hvordan du oppgraderer Psychic Beam

HQ

Det er ikke mange store hemmeligheter å utforske i Metroid Prime 4: Beyond, siden spillet faktisk er overraskende lineært, men en av de viktigste og mest mystiske delene av spillet dreier seg om et objekt du blir introdusert for veldig, veldig tidlig.

Når du begynner utforskningen av Fury Green, støter du på Altar of Legacy, et merkelig objekt kort tid etter hubområdet der du forlater Mac for å fikle med eldgamle, utenomjordiske relikvier. Det er her du får beskjed om å fylle denne gjenstanden med en haug av Green Energy Crystals som er gjemt rundt om i verden, men hva betyr det, og hvorfor skal du gidde å gjøre det?

For det første finnes krystallene stort sett bare i det åpne ørkenområdet på Sol Valley, selv om du kan støte på noen her og der ellers. Du kan samle dem ved å knuse dem på Vi-O-La, og powerslide-funksjonen er spesielt effektiv når det gjelder å treffe alle krystallene på én gang. Deretter suger du dem opp og legger dem til i samlingen din, som heldigvis aldri blir forklart hvor mange du trenger for å få belønninger eller hvor mange du har, eller hvor mange det finnes totalt rundt om i verden. Det finnes en grafikk i menyen, men den er neppe spesifikk...

Uansett, du knuser disse krystallene og samler så mange du kan, slik at grafikken fylles opp jevnt og trutt. Mac, som han elsker å gjøre, ødelegger overraskelsen når du når en milepæl, så hold ørene åpne for hans tilrop mens du kjører rundt på Sol Valley, men ellers er det lurt å sjekke når du passerer 25 %, 50 %, 75 % og 100 %-markørene. Disse markeres med hullene i grafikken, eller ved at fargen på grafikken skifter fra grønn til lyseblå (dette skjer etter 100 % på den grønne grafikken).

Når du når disse milepælene, kan du gå tilbake til Altar of Legacy og samle inn krystallene dine for å få utrolig nyttige belønninger som påvirker Psychic Beam, Control Beam og rustningen din.

Psychic Beam -oppgraderingen gjør at skuddene dine beveger seg raskere og gjør mer skade, en svært nyttig oppgradering etter hvert som spillet skrider frem. Control Beam -forbedringen er lik, ettersom prosjektilet nå beveger seg raskere, noe som gjør det like nyttig, men den virkelige kremen av avlingen er Legacy Suit.

Dette er den sølvfargede og svarte rustningen til Samus Aran, og den gir et par forbedringer, blant annet en ny funksjon som kan skape en beskyttende barriere rundt Samus ved å trykke og holde nede R til en pris av 35 Missile Ammo. Den andre funksjonen er forbedringen av Samus' visir som skaper en kompasseffekt som viser deg når du er i nærheten av Green Energy Crystals i Sol Valley. Det gjør det enklere å finne krystaller du har gått glipp av.

Du blir også belønnet med Memory Fruit, som er en gjenstand som i utgangspunktet er en samling av Lamorn-kunnskap og -historie, perfekt for alle database-brukere der ute.

Så der har du det. Dette er grunnen til at du absolutt bør samle på Green Energy Crystals og fortsette å fylle Altar of Legacy, til tross for hvor hjernedødt kjedelig det kan være å cruise rundt i ørkenen og knuse krystaller...