Metroid Prime 4: Beyond Guide - Hvordan få ladet og superildskudd

HQ

Alle som er kjent med Metroid Prime -spill, vet at en del av prosessen er å finne oppgraderinger og forbedringer som gjør Samus Aran i stand til å gjøre nye ting. Vi snakker tross alt om et METROIDvania... Men i dette siste kapittelet er det, i tillegg til de ulike inventarforbedringene, noen viktige våpenforbedringer som du kan gå glipp av ved å ikke fullføre de kortere sidefangehullene som tilbys.

Så la oss derfor hjelpe deg på veien, og formålet med denne guiden er å finne Charged og Super Fire Shot.

HQ

I Metroid Prime 4: Beyond har Samus fire alternative våpenalternativer som du kan bytte mellom, der missiler er ett (oppgraderingene for dette er knyttet til hovedhistorien) og de tre andre er de elementære skuddene til Fire, Ice og Thunder. Alle tre kan forbedres ved å fullføre de seks sidefangehullene i ørkenområdet på Sol Valley, og for Fire, her er hva du må gjøre.

Dette er en annonse:

Hvor og hvordan du får oppgraderingen Charged Fire Shot

Til å begynne med må du dra til fangehullet som ligger lengst nord i ørkenen. Det heter Rings of Stone Shrine, men det vet du ikke før du har fullført det, så det er bare å dra til stedet som er oppgitt nedenfor.

For å få tilgang til fangehullet må du fjerne en elementærlås som er gjennomsyret av is, så hvis du ennå ikke har skaffet deg den grunnleggende Ice Shot gjennom hovedhistorien, kan du slutte å lese, for da kommer du ikke lenger. Hvis du har den, skyter du en ispatron mot låsen og bruker deretter synske krefter til å senke "nøkkelen" ned i "låsen" og aktivere heisen under. Det er verdt å merke seg at du må stå på heisen for å flytte nøkkelen nedover.

Dette er en annonse:

Du blir tatt med inn i minifangehullet, hvor du snart vil støte på en merkelig pidestall foran deg. Skann sokkelen med Samus' visir, så aktiveres den og skaper en roterende, konsentrisk rekke med ringer, som du må navigere rundt og unngå ved å avfyre et Control Beam -skudd (et av de psykisk drevne og sakte bevegelige trepunktsskuddene) inn i objektet i midten. Når du har gjort det, slutter ringene å snurre, og sokkelen senker seg, slik at du kan fortsette.

I det neste rommet finner du oppgraderingen Charged Shot, og her er det ingen problemer. Bare gå opp og ta den, så er jobben gjort. Det er ett av seks fangehull som er fullført.

Hvor og hvordan du får Super Fire Shot-oppgraderingen

Når det gjelder Super Fire Shot, er det i nærheten, men med en advarsel ... For å finne det riktige fangehullet må du gå til Ladder of Thought Shrine, som du, som ovenfor, ikke får vite før du har fullført. For referanse er det den lengst til venstre på Sol Valley, over inngangen til Fury Green.

Her er haken. Du trenger den grunnleggende Thunder Shot for å bryte opp den elementære låsen på døren til dette fangehullet. Så hvis du ikke har kommet så langt i hovedhistorien, kan du snu deg rundt og finne noe annet å gjøre. Hvis du har den evnen, kan du bryte opp låsen og senke den psykiske nøkkelen for å få tilgang til fangehullet.

Når du er inne, er det faktisk ganske enkelt å komme videre, for alt du trenger å gjøre er å bruke Fire Shot til å fjerne alle nett foran det første settet med dører.

Deretter befinner du deg i et større rom med to synske pidestaller foran deg. Ideen er enkel. Stå på den ene og løft den andre med dine overnaturlige krefter, akkurat nok til at du kan hoppe opp på den, før du snur deg rundt og gjør det samme. I praksis er det et stigelignende system der du hopper mellom de to mens du stadig vinner høyde. Når du er på toppen, ser du igjen en dør som er blokkert med nett, og den er enkel å fjerne.

Men vent! Til høyre for døren er det enda en bit med netting som kan fjernes for å avsløre en Morph Ball tunnel. Gjør det, og kast deg inn i tunnelen med en Psychic Bomb sprangeksplosjon (dvs. hopp, plasser en bombe, hopp og ta tiden på spranget ditt med bombens detonasjon) for å komme inn i tunnelen. Følg den rundt, og du vil bli belønnet med en Energy Cell helsestang i tillegg.

Gå tilbake til døren og fortsett videre for å finne oppgraderingen som heller ikke har noen triks. Ta belønningen og gå.