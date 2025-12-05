Metroid Prime 4: Beyond Guide - Slik får du Charged og Super Thunder Shot

HQ

Alle som er kjent med Metroid Prime -spill, vet at en del av prosessen går ut på å finne oppgraderinger og forbedringer som gjør Samus Aran i stand til å gjøre nye ting. Vi snakker tross alt om et METROIDvania... Men i dette siste kapittelet er det, i tillegg til de ulike inventarforbedringene, noen viktige våpenforbedringer som du kan gå glipp av ved å ikke fullføre de kortere sidefangehullene som tilbys.

Så, med dette som tilfelle, la oss hjelpe deg på veien, med formålet med denne guiden er å finne Charged og Super Thunder Shot. Du kan finne vår Fire Shot-guide her og vår Ice Shot-guide her.

I Metroid Prime 4: Beyond har Samus fire alternative våpenalternativer som du kan bytte mellom, der missiler er ett (oppgraderingene for dette er knyttet til hovedhistorien) og de tre andre er de elementære skuddene på Fire, Ice og Thunder. Alle tre kan forbedres ved å fullføre de seks sidefangehullene i ørkenområdet på Sol Valley, og for Thunder, her er hva du må gjøre.

Hvor og hvordan du får oppgraderingen Ladet tordenskudd

Den gode nyheten med disse oppgraderingene er at du sannsynligvis har Thunder Shot på dette tidspunktet, noe som betyr at du kan sprenge enhver elementærlås, og det er ingen flere barrierer på plass du ikke kan overvinne for å fullføre disse oppgraderingene. Så i motsetning til Fire og Ice, trenger vi ikke å be deg om å dra før du har en nøkkeloppgradering fra hovedhistorien.

For å finne Charged Thunder Shot må du likevel gå til Falling Labyrinth Shrine, som er den som ligger øverst til høyre på Sol Valley, under Great Mines. Du vet ikke hva den heter før den er fullført, men du kan se hvor du finner den nedenfor.

Bruk basen Thunder Shot til å knuse låsen, og mens du står på plattformen foran deg, senker du den psykiske "nøkkelen" ned i basen for å aktivere heisen inn i fangehullet.

Etter å ha beveget deg gjennom et rom uten hemmeligheter, kommer du til et område som består av et stort åpent hull med spor som Morph Ball med Spider -oppgraderingen kan følge. Før du prøver å navigere gjennom disse, må du slippe deg ned og knuse kassene rundt foten av den midterste søylen for å finne en tunnel du kan bevege deg ned i Morph Ball for å finne en Elemental Shot Expansion -oppgradering.

Bruk dørene og gå tilbake til hovedområdet, og aktiver deretter midtkonsollen med dine overnaturlige evner for å se Spider sporene. Du kan prøve og feile for å finne riktig vei, men for enkelhets skyld bør du bruke stien på venstre side av rommet der du kommer inn. Ikke direkte til venstre, men en sti som går langs, i hovedsak 90 grader til venstre hvis du går fra hoveddøren til midtkonsollen.

På denne stien gjelder det å bevege seg oppover og til høyre så mye som mulig, og unngå fauna som kan slå deg av. Når du har gjort det, vil du legge merke til at stien er ganske enkel og tar deg opp i hullet i taket.

Den gode nyheten er at det ikke er noen feller og fallgruver, så du kan bare ta oppgraderingen din og anse dette fangehullet som fullført.

Hvor og hvordan du finner Super Thunder Shot

I likhet med det forrige fangehullet, kan du få tilgang til og fullføre dette uten bekymringer. Hvis du har støtt på det tidligere, vil du til og med ha vært i stand til å åpne fangehullet, siden det ikke er noen elementær lås på det - bare en psykisk nøkkel-i-låsmekanisme som brukes på alle de andre uansett. Når det gjelder beliggenheten, snakker vi om fangehullet i nedre del av Sol Valley, som heter Ring of Thunder Shrine, som du får vite etter at du har fullført det.

Dette er faktisk et ganske enkelt fangehull som ikke krever mye innsats i det hele tatt. Du kommer til et stort rom med flere søyler i midten. Bruk de psykiske evnene dine på de to senkede søylene, løft dem opp, og skyt deretter en Thunder Shot mot en av de midtre delene av søylene som har en sandaktig farge. Dette vil skape en kjedeladningseffekt mellom søylene som vil aktivere heisen i midten, slik at du kan heise deg opp til belønningsrommet.

Bruk de overnaturlige evnene dine til å åpne døren, og så kan du høste belønningen uten å bekymre deg for at det er noen ekstra fallgruver underveis.