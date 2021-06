Microsoft & Bethesda Showcase - Hva vi tror og håper avsløres

Microsoft og Bethesdas E3-presentasjon blir uten tvil et av spillårets høydepunkter, ettersom det er første gang paret holder en pressekonferanse sammen på det store eventet etter oppkjøpet. Før årets begivenhet hadde de to sine egne separate konferanser, og disse var begge ofte fullpakket med spennende avsløringer, så vi forventer store ting fra de to i kveld.

Microsoft & Bethesda Showcase begynner klokken 19 i kveld, og du kan følge den på vår GR Live-side hvor vi streamer presentasjonen. Er du nysgjerrig på hva vi kanskje får se kan du lese våre håp og forventninger nedenfor.

Hva vi forventer:

Psychonauts 2 - Tim Schafer og Double Fine har flere ganger forsikret om at spillet kommer i 2021, og vi regner derfor med å få en lanseringsdato; kanskje i august som ryktene peker på?

Halo Infinite - Microsoft har bekreftet at spillet blir vist frem. Vi blir skuffet hvis det ikke vises skikkelig gameplay, og vi håper også på en konkret lanseringsdato.

Forza Horizon 5 - Vi regner med å se et nytt Forza Horizon-spill satt til Mexico som drar full nytte av Xbox Series.

Sea of Thieves - Det vil sannsynligvis vises noe nytt innhold på vei til Sea of Thieves ettersom spillet har dukket opp i mange tidligere Microsoft-presentasjoner.

Starfield - Vi forventer å få vite mer om Starfield ettersom det ryktes at det kommer i 2022.

Hva vi håper å se:

Perfect Dark - Vi krysser fingrene for flere detaljer om Perfect Dark fra The Initiative, men ettersom spillet først ble avslørt i desember, er det kanskje en smule optimistisk.

Project Omen - Vi håper virkelig å se mer av Arkanes Project Omen.

The Elder Scrolls VI - Det er nok mer en drøm enn et håp, men et lite livstegn fra The Elder Scrolls VI ville vært fantastisk, men nok usannsynlig da Todd Howard har sagt at spillet er langt unna.

Fable 4 - I fjor avsluttet Microsoft sin presentasjon med en bekreftelse av at Fable 4 er på vei. Vi tviler på at det begynner å nærme seg, men vi håper at Microsoft vise en ny teaser i det minste.

Killer Instinct - Det går rykter om at et nytt Killer Instinct er på vei, og det er nok ikke helt usannsynlig ettersom forrige reboot ble lansert i 2013.

Hva vi drømmer om:

Xbox Mini - Vær så snill, Microsoft, gjør vår aprilsnarr til virkelighet!

Nytt Gears-spill - Vi drømmer om en teaser for det siste kapitlet i den nåværende Gears of War-sagaen.

Banjo-Kazooie - Hadde det ikke vært helt rått å se et Banjo-Kazooie-comeback etter så mange år? Det kommer i hvert fall et høyt gledesrop fra min brødsaks om det faktisk skjer.

Project Dragon - Mer informasjon om IO Interactives Project Dragon hadde så absolutt ikke skadet.

Hva håper du og tror vil være der?