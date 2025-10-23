nyheter
Mouse: P.I. For Hire
Mouse: P.I. For Hire planlagt til mars 2026 ankomst på PC og konsoller
Den gummislangeanimerte førstepersonsskytteren dukket nettopp opp som en del av Galaxies Showcase.
Vi visste at vi kunne forvente den offisielle utgivelsesdatoen for Fumi Games ' Mouse: P.I. For Hire på Galaxies Autumn Showcase 2025. Dette ble bekreftet i forkant av arrangementet, og deretter igjen av utvikleren da forsinkelsen til 2026 også ble bekreftet.
Som en del av showcase ble den offisielle lanseringsdatoen nettopp avslørt, med Mouse: P.I. For Hire satt til å gjøre sin store ankomst på PC, PS5, Xbox Series X/S, og Nintendo Switch 1 og 2 den 19. mars 2026.
Når denne dagen kommer, kan vi se frem til det gummislangeanimerte, førstepersons noir-skytespillet med Troy Baker i hovedrollen som Jack Pepper. Sjekk ut den nyeste traileren for spillet nedenfor.
