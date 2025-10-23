Mouse: P.I. For Hire planlagt til mars 2026 ankomst på PC og konsoller

HQ

Vi visste at vi kunne forvente den offisielle utgivelsesdatoen for Fumi Games ' Mouse: P.I. For Hire på Galaxies Autumn Showcase 2025. Dette ble bekreftet i forkant av arrangementet, og deretter igjen av utvikleren da forsinkelsen til 2026 også ble bekreftet.

Som en del av showcase ble den offisielle lanseringsdatoen nettopp avslørt, med Mouse: P.I. For Hire satt til å gjøre sin store ankomst på PC, PS5, Xbox Series X/S, og Nintendo Switch 1 og 2 den 19. mars 2026.

Når denne dagen kommer, kan vi se frem til det gummislangeanimerte, førstepersons noir-skytespillet med Troy Baker i hovedrollen som Jack Pepper. Sjekk ut den nyeste traileren for spillet nedenfor.