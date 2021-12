MSI-guide: Her er julens beste PC-komponenter til Intel Alder Lake

Julehøytiden nærmer seg med stormskritt (det har gått fort, eller hva?), og det er neste tid for å starte feiringen! Juletiden er en periode du bør tilbringe tid med dine nærmeste, spise god mat og selvfølgelig game for harde livet.

Intels 12. generasjons CPU-serie har nettopp blitt lansert, og hvilken mer opplagt måte å feire det hele på, enn ved å få oppgradert sin nye PC med nytt hovedkort?

Sånn velger du de riktige PC-komponentene til Intels Alder Lake CPUer

Når det skal kjøpes inn komponenter til din PC er det kritisk å balansere ytelse kontra pris. Bruker man for mye på ett område, vil man kanskje mangle midler og budsjett et annet sted, hvilket vil resultere i en flaskehals som begrenser systemets fulle ytelse, og reelt set er det da kastet bort mange penger og komponenter. Så hvordan velger man? Hvis du skal kjøpe nytt i løpet av denne julesesongen, så har vi forenklet prosessen og utvalgt en rekke komponenter som passer perfekt til Intels 12. generasjonssystemer. Du vil finne ideelle muligheter for hver prisramme, og vi gir deg mulighet til å finne det helt riktige juletilbudet.

Bedste Z690 hovedkort til Intels Alder Lake CPUer

Premium High-End Z690-hovedkort: MEG Z690 ACE / MEG Z690 UNIFY

Hvis ditt hovedfokus er rå ytelse, så er det et av disse to hovedkortene du helst vil ha, det har ikke gått på kompromiss med noe - annet enn prisen! Z690-plattformen er for de som vil hoppe direkte på DDR5 og PCIe 5.0-enheter - det er nyeste og mest banebrytende teknologi, og den beste ytelsen penger kan kjøpe. Strømdesignet er særdeles robust, 19+1 faser, 105A-effekttrinn på både Z690 ACE og UNIFY, hvilket gir dem rom til å håndtere selv de mest krevende scenarioer med Intels nyeste CPUer problemfritt.

Ingen liker å gå tom for plass, det er et helvete å måtte slette og velge, sørlig nå som +100GB ikke er usedvanlig, er det dessverre nesten uunngåelig at det scenarioet blir en realitet. Heldigvis byr Z690-hovedkort på ikke mindre en fem M.2-tilkoblinger, hvilket burde dekke de flestes behov for lagringsplass. Da det også er PCIe 5.0, så er disse Z690-hovedkortene klare for fremtidens grafikkort, og ikke minst den aller nyeste WIFI 6E-standarden, kombinert med dobbelt 2.5 GbE LAN, altså solid fremtidssikring på både trådløst og kablet de neste par årene. MEG Z690 ACE tilbyr også dobbelt Thunderbolt 4-innganger, naturligvis med herlig RGB-belysning og 24-karat gullfolie på kjøleplatene, bare for å vise den luksusen som er der, mens Z690 UNIFYs gjennomførte sorte design gir et mer stille, smakfullt inntrykk.

Middelklasses Z690-hovedkort: MPG Z690 CARBON WIFI / MPG Z690 FORCE WIFI / MPG Z690 EDGE WIFI / MPG Z690 EDGE WIFI DDR4

Middelklassen av Z690-hovedkort er ideell for gamere som ønsker å balansere pris og ytelse, og der man ikke mister rå ytelse, så går man dog glipp av enkelte premiumfunksjoner. Alle nye Z690-hovedkort i denne gruppen av hovedkort har dog fortsatt fantastisk varmehåndtering, som effektivt fjerner varme fra alle kritiske komponenter, og i tillegg er det brukt gode og solide materialer til kretskortet, hvilket gir robuste og langtidsholdbare hovedkort som kan håndtere de nyeste CPUene uten problemer. Heller ikke på nettverksdataoverføringen har man holdt tilbake, verken med kabel eller trådløst, da DDR5-variantene kommer med både 2.5G LAN og WIFI 6E.

Det er innebygget USB 3.2 Gen 2x2 (ja, det er noe rot med navngivingen) på disse hovedkortene, som sikrer at du er klar til hurtig ekstern lagring både i dag og i morgen, uten at man går på kompromiss med hastighet eller må oppgradere snart. Det er noen spesielle kjennetegn ved disse hovedkortene, primært et meget rent snitt i designet som mange entusiaster elsker, og så er det MPG Z690 FORCE WIFI, som kommer til festen iført sølv og hvitt på et nivå som øyeblikkelig tiltrekker seg oppmerksomhet.

Budsjettvennlige Z690-hovedkort: MAG Z690 TORPEDO / MAG Z690 TOMAHAWK WIFI / MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4

Hvis du går etter litt mer budsjettorienterte Alder Lake CPUer, så er et hovedkort i denne kategorien nok den beste matchen. Disse Z690-hovedkortene er utstyrt med robuste 16+1+1 strømsystemer, som sørger for stabil strøm selv under krevende forhold. Den store kjøleplaten over effektdelen sikrer ekstra kjøling, hvilket gir økt stabilitet når du presser eller overclocker din nye CPU.

Du behøver ikke å gå på kompromiss med M.2-tilkoblingene, da alle hovedkort i denne kategorien har hele fire for å sikre nok og lett tilgjengelig utvidelse. Utover dette kommer Lightning OCIe 5.0, som er klar til neste generasjons grafikkort. Kombiner det med et kretskort i høyeste kvalitet, og sammen gir det en fantastisk plattform til din Alder Lake-baserte datamaskin, nå som du har både DDR5 og PCIe 5.0 til rådighet før det har blitt mainstream!

MAG Z690 TOMAHAWK WIFI tilbyr både 2.5G LAN samt full støtte av WIFI 6E, hvilket garanterer at du er klar til den neste generasjonen av tilkobling til internettet uten at du trenger å skynde deg ut og kjøpe en oppgradering.

Bedste AIO-vannkjøler til Alder Lake

Premium High-End AIO-vannkjølere til Intel Alder Lake: MEG CORELIQUID S360 / MEG CORELIQUID S280

Hvis du er på utkikk etter en top-of-the-line kjøler til 12. generasjons Intel CPUer, så er effektiv varmeledning nødvendig. Når man bruker komponenter fra øverste hylle vil man ikke holdes tilbake ytelsesmessig grunnet en utilstrekkelig kjølerløsning. MSIs S-serie av vannkjølere står derfor som det absolutt beste valget når de kommer til å nedkjøle de kraftigste prosessorene på markedet. De ser ikke bare virkelig godt ut mens de transporterer varmen vekk fra systemet ditt, de gjør det også stille, da både 360mm- og 280mm-kjølerne er laget for stille men effektiv kjøling. En IPS-skjerm, som kan brukertilpasses, sitter på pumpen, og den kan vise alt fra systemtemperatur til dynamisk grafikk, som viser hva status er. Du har uendelige muligheter, og du kan bare gå i gang, for MSI Center hjelper deg med å få det akkurat slik du vil ha det, og gjør det enkelt å tilpasse ting.

Middelklasses & budsjett AIO-væskekjølere til Alder Lake CPUer: MAG CORELIQUID C360 / MAG CORELIQUID C280

Hvis du er nødt til å balansere estetisk uttrykk, varmeledningsevne og pris, så bør du kikke nærmere på MAG CORELIQUID C360 eller C280. Selve hovedkjøleren er stor og elegant opplyst med ARGB-lys, som kan tilpasses til å matche din datamaskin, rommet ditt eller hvilken fantastisk effekt du enn ønsker gjennom MSI Center. Begge kjølere kommer klar til den nye LGA 1700-sokkelen - hvilket gjør dem perfekt til nye Alder Lake CPUer.

Strømforsyninger til 12. generations Alder Lake-baserte PCer

MPG A850GF og MPG A750GF

Som du sikkert allerede vet, så er kvaliteten av strømforsyningens konstruksjon minst like viktig som dens kapasitet og effektivitet. MSIs MPG A850GF- og A750GF-strømforsyninger er skapt til å motstå de høye kravene til Intels 12. generasjons CPUer, såvel som Nvidias 30-serie av grafikkort - hvilket gjør dem perfekte til høytytende high-end datamaskiner. Begge strømforsyninger har en 80+ Gull-sertifisering for effektivitet, og en fantastisk 10 års garanti, som viser MSIs tro på byggekvaliteten av disse produktene. Utover de har de flate kabler for lettere kabelføring, og ikke minst er det en måte å gjøre det enklere å lukke bakpanelet på. Hvis du planlegger et system basert på en 3080/3090 GPU og en Intel i7/i9 anbefales det å gå etter en strømforsyning med høyt watt-tall (850), men for alt som ikke er så strømhungrende vil en MPG A750GF være ideell. Note: Bruk en pålitelig strømforbruksberegner for å få et rettvisende estimat.

Beste PC-kabinetter til Intels Alder Lake CPUer

MPG VELOX 100R / MPG VELOX 100P AIRFLOW

Si hei til MSI MPG VELOX 100R- og 100P AIRFLOW-kabinettene. De kombinerer elegant design med en symfoni av herdet glass og metall, hvilket resulterer i et visuelt imponerende kabinett. Det er vanskelig å ikke stirre.

Velox 100-serien gir både fantastisk luftgjennomstrømming og god termisk ytelse med en effektiv bortskaffelse av varmen. Det er plass til 360mm-kjølere, så du ikke behøver å gå på kompromiss, selv ikke hvis du skal bruke Intels 12. generasjons CPUer. Velox-serien har også et ARGB LED-kontrollpanel, som gjør det lett å skifte mellom forskjellige innstillinger, farger og mønstre. Utover det er det en USB 3.2 Gen 2x2 Type C-port på fronten, således at du problemfritt kan koble til hva enn du ønsker. Hvis du vil ha en kompromissløs termisk løsning er MPG VELOX 100P AIRFLOW det helt rette kabinettet for deg. Dets ventilerte front gir en langt større luftgjennomstrømming, hvilket gjør det ideelt til å flytte den varme luften ut av kabinettet og vekk fra din CPU og GPU.

Julefeiring 2021 - MSI Style

Denne julesesongen byr på en stor mengde gode tilbud hos din lokale forhandler, og hos MSI elsker vi å feire høytiden med våre egne gaver til deg - og i år har vi krydret det hele litt ekstra. For spesifikke produkter vil det i perioden fra 1. desember til 31. desember 2021 være mulig å få enten cashback eller Steam Wallet-koder på utvalgte produkter! Dessuten er det 10% rabatt på utvalgte hovedkort, blant annet hos Komplett. Gå inn på vår juletilbudsside for å finne mer informasjon, samt listen over alle produkter dette gjelder for.