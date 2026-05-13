Nagoshi Studios stille avskjed: Selskapets offisielle nettside er ikke lenger tilgjengelig

Etter NetEases beslutning om å trekke tilbake finansieringen av Nagoshi Studio, så det ikke bra ut for selskapet som ble grunnlagt av Yakuza-skaperen Toshihiro Nagoshi. Den japanske kreatøren grunnla studioet som bærer hans navn etter at han forlot Sega, og begynte kort tid etter arbeidet med Gang of Dragon, en actiontittel som skulle konkurrere på samme nivå som serien han var med på å etablere i RGG Studio og Sega, og som ble avduket på The Game Awards i fjor.

For noen uker siden rapporterte vi om nedleggelsen av YouTube-kanalen og fjerningen av Gang of Dragon -trailerne, og alt tydet på at studioets nedleggelse ville bli annonsert kort tid etter. Per i dag har vi fortsatt ingen offisiell uttalelse, men vi har en annen illevarslende ledetråd: Nagoshi Studios nettsted har nettopp blitt utilgjengelig. Hvis du prøver å få tilgang til Nagoshistudio.com, vil du få en DNS-feil, noe som indikerer at domenet ikke er tilgjengelig. Det ser ut til at Nagoshi Studio stille og rolig vil forsvinne inn i historien, som nok et offer for den turbulente situasjonen i bransjen.

