Nintendo-fans krasjer patentsiden mens de venter på Switch 2-nyheter

HQ

Nintendo-fans har vært på kanten og ventet spent på nyheter om neste generasjons Switch-konsoll. Etter måneder med rykter og lekkasjer, har fokuset nå flyttet seg til et nytt patent innlevert av selskapet, som involverer en AI-basert oppskaleringsteknologi. Patentet beskriver en "maskinlært bildekonverteringsmetode" som lover å forbedre den visuelle kvaliteten på spill ved å konvertere bilder med lav oppløsning til bilder av høyere kvalitet. Selv om selve søknaden ikke nevner Switch 2, har spenningen vært til å ta og føle på, og så mange fans har skyndt seg å se patentet at det angivelig krasjet nettstedet til US Patent and Trademark Office.

Dokumentet, arkivert i juli 2023, men publisert bare nylig, har skapt bølger over internett, spesielt etter at spillkonsulent Laura Kate Dale fremhevet det på Bluesky. Patentet skisserer hvordan AI-oppskaleringssystemet kan ta et 1080p-bilde og forbedre det til å ligne 4K-oppløsning, omtrent som Nvidias DLSS-teknologi eller Sonys PS5 Pro-oppskalering. Fans er begeistret for mulighetene, selv om det er uklart hvordan denne teknologien vil spille ut på Nintendos kommende konsoll.

Så mye som fansen surrer, ser det ut til at de kanskje ikke trenger å vente mye lenger på offisielle detaljer. Nintendo har bekreftet at den nye konsollen vil bli avslørt før slutten av inneværende regnskapsår, som avsluttes 31. mars 2025. Kan dette være et tegn på at ventetiden på offisielle Switch 2-nyheter nesten er over?

Hva tror du denne AI-oppskaleringen kan bety for fremtiden til Nintendos konsoller?

Du kan være interessert :