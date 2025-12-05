Nintendo lanserer tonnevis av nye Metroid-varer, inkludert en Arm Cannon-pute

HQ

I går var den globale lanseringsdatoen for Metroid Prime 4: Beyond, det siste kapittelet i den elskede Nintendo-serien, som debuterte på både Switch 1 og Switch 2. Selv om spillet har vært en hit-and-miss etter våre standarder, kan du, hvis du har spilt og har vært på utkikk etter en ny måte å vise din kjærlighet til Samus Aran og alt annet Metroid på, ta en tur innom Nintendo Store for å få tak i noen nye varer.

Sju nye plagg med Metroid som tema har blitt lagt til i butikken, og de spenner over et bredt spekter av ulike produktkategorier. Du kan få en T-skjorte med Metroid -grafikk, en pin basert på det nye spillet, to nøkkelringer som spenner over Morph Ball og en Infant Metroid, en gadget-organisatorveske i Samus' farger, briller med Metroid -symbolikk på, og den mest iøynefallende av dem alle, en pute som er laget for å ligne Samus' Arm Cannon.

Ja, sistnevnte er en pute som du kan ha på armen, og som kommer i Samus' grønne rustning, og som er ment å være et behagelig sted å sove. Puten vil koste deg £37.99, og hvis du vil sikre deg en av disse, vil du kunne kjøpe en fra 20. januar 2026.

