Nintendo og Sea Life samarbeider om en Animal Crossing-opplevelse

Nintendo har kunngjort et nytt samarbeid med ingen ringere enn Sea Life, et akvariesenter med avdelinger over hele Storbritannia. Samarbeidet har Animal Crossing som tema, og målet er å ta besøkende med på en opplevelse med Animal Crossing: New Horizons -figurer, samtidig som de er omgitt av fantastiske sjødyr fra hele verden.

Vi kan forvente at det vil bli tilbudt en guidet tur rundt på "Sea Life Islands", der de besøkende vil møte beboere som Aurora og Octavian, og til og med delta i fossilgraving og forsøke å finne Gulliver, som nok en gang har gått seg vill og skylt opp på en strand et sted.

Besøkende vil kunne samle frimerker og lære fakta om sjødyr, og til og med kunne kjøpe merchandise om opplevelsen på slutten av reisen.

Catherine Pritchford, daglig leder for Sea Life London, har uttalt følgende om dette samarbeidet "Gjestene våre vil bli tatt med på en reise sammen med karakterene fra Animal Crossing: New Horizons, alt mens de er omgitt av de tusenvis av fantastiske skapningene vi har i attraksjonene våre, fra grønne havskilpadder til sebrahaier, i dette berikende, morsomme og unike eventyret sammen med familie eller venner."

Den første opplevelsen åpner på Sea Life Manchester fra 8. februar til 9. mars, og vil deretter bli etterfulgt av arrangementer i Birmingham i april/mai, Brighton i mai/juni, London i juni/juli og Chessington World of Adventures i august.