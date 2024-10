Nintendo stanser salget av Alarmo-klokken i Japan på grunn av stor etterspørsel

HQ

Kunngjøringen av Nintendo Sound Clock: Alarmo, vekkerklokken med lyder og musikk fra populære Nintendo Switch-spill, kom som et sjokk for mange fans, men til tross for en del kritikk (mest rettet mot hva den ikke var i stedet for hva den faktisk er), ser det ut til at etterspørselen er høy. I hvert fall i Japan.

Nintendo har mottatt et stort antall bestillinger på Nintendo Sound Clock Alarmo, så de stanser for øyeblikket salget av produktet på My Nintendo Store, og endrer salgsmetoden til et loddsalg, kunngjorde selskapet på Twitter. Dette gjelder bare i Japan, i hvert fall inntil videre.

Dette skjer bare timer etter at produktet ble lansert, noe som allerede var et begrenset salg, ettersom det var begrenset til kun Nintendo Switch Online-abonnenter, selv før denne endringen. Bare betalte brukere fikk tillatelse til å kjøpe det.

Nå må disse Nintendo Switch Online-brukerne søke om et lotteri. Nintendo lover imidlertid at de vil fortsette å produsere enheter "for å kunne levere dem til så mange kunder som mulig".

Lotterisystemet er ikke uvanlig i Japan. Sony brukte også et lotteri for å selge PS5 30th Anniversary Edition, og Nintendo vil bruke det til å velge ut playtestere til sin nye og mystiske Switch Online-funksjon, mens det i Europa og Nord-Amerika vil fungere etter først-til-mølla-prinsippet.

Etterspørselen etter Nintendo-produkter er vanvittig, selv om det er snakk om noe så bisart som en vekkerklokke som leser bevegelsene våre, eller en Wii remote-pute i gigantstørrelse. For bare noen dager siden måtte Nintendo også begrense salget av merchandise fra Nintendo Museum-butikken.