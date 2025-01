Nintendo Switch 2 vil være bakoverkompatibel med Switch, men noen spill vil kanskje ikke fungere

HQ

Nintendo Switch 2, den etterlengtede oppfølgeren til hybridkonsollen fra 2017, har endelig blitt avduket. Selskapet avslørte konsollens design og nye kontrollere i en ny trailer. Det ble også annonsert at en ny Nintendo Direct vil finne sted den 2. april 2025, og lover flere detaljer om konsollen, inkludert mulige spillavsløringer. Selv om traileren viste Mario Kart, gjenstår det mange spørsmål om konsollens fulle evner.

Nå er en av nøkkelfunksjonene kompatibiliteten med Nintendo Switch-spill, både digitale og fysiske (ingen overraskelser her, ettersom det allerede ble kunngjort at konsollen ville støtte dette, som du kan lese her). Denne uttalelsen var imidlertid ikke tydelig på om det ville gjelde fysiske kopier av spill så vel som digitale versjoner.

Med den nye traileren har Nintendo nå bekreftet at begge typer vil bli støttet, slik at spillerne kan nyte sine fysiske kassetter sammen med sine digitale biblioteker. Det er imidlertid ikke sikkert at alle spill vil fungere sømløst på det nye systemet. Nintendo presiserte i traileren at noen titler kan ha kompatibilitetsproblemer, noe som er en vanlig situasjon med andre konsoller som PlayStation 5 og Xbox Series X|S.

Selv om alle detaljer ennå ikke er klare, er det forventet at enkelte spilltyper, spesielt flerspillerspill eller utdaterte titler, kanskje ikke vil være fullt kompatible. Vil favorittspillene dine på Nintendo Switch kunne spilles på den nye konsollen? Følg med for ytterligere oppdateringer.

Du kan være interessert :