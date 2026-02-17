Offisielle The Super Mario Galaxy Movie leker gir nye glimt av Yoshi, Rosalina, Bowser Jr. og flere

HQ

Om rundt seks uker kommer The Super Mario Galaxy Movie til kinoene. Da får vi endelig se hvordan Nintendo og Illumination har gått frem for å filmatisere det tidløse plattformspillet, og hvordan et par nye, kjente ansikter passer inn i ligningen, inkludert Brie Larsons Rosalina og Benny Safdies Bowser Jr.

Nå som premieren rykker stadig nærmere, har lekebutikken Smyth' s offisielt offentliggjort utvalget av The Super Mario Galaxy Movie -leker, med denne kolleksjonen som spenner over 20 produkter, fra figurer til lekesett.

Mange av nøkkelfigurene er med, inkludert Mario, Luigi, prinsesse Peach, Yoshi, Rosalina, Bowser jr. og til og med Wonder Bowser jr. og produktene er for det meste ganske rimelige med priser på mellom £4,99 og £59,99. De fleste er imidlertid i den nedre enden av dette spekteret, da bare Hatchin 'Yoshi Interactive Toy Egg når £ 60-toppen, med Remote Control Mario Wheelie Motocross og Deluxe Bowser Castle Playset som følger opp på henholdsvis £ 45 og £ 40.

Hvert av produktene vil bli utgitt i tråd med filmen i begynnelsen av april, men du kan forhåndsbestille mange fra og med i dag.

Dette er en annonse: