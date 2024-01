Palworld: Fem raske tips for å komme i gang

HQ

Siden Palworld følger med Game Pass er det nok mange som allerede har lastet det ned, men det finnes sikkert de som fortsatt er usikre på om spillet er noe for dem. For de som er nysgjerrige, men ønsker litt hjelp, kommer her fem tips som hjelper deg å komme i gang på best mulig måte.

HQ

Velg basens beliggenhet med ekstra omhu

Dette høres kanskje opplagt ut, men for meg, som var ivrig etter å komme i gang, valgte jeg stort sett det første og beste stedet jeg så. Du kan selvsagt flytte basen din, men hvis du allerede har begynt å bygge en masse ting, er det ganske tungvint å måtte rive ned alt og begynne på nytt.

Å finne den perfekte plasseringen for leiren handler altså i stor grad om et stort, åpent område, men jeg vil si at nærhet til ressurser er det viktigste. Sørg for at det er mange trær og steiner i nærheten, slik at både du og kompisene dine kan samle massevis av ressurser. Grensen for leiren din er markert med en blå linje, og hvis du har ressurser nær kanten av denne - og deretter plasserer kister like innenfor den blå linjen - har du tilgang til alt du har samlet når du bygger, uten å måtte hente det ut av kistene, noe som er ekstremt praktisk.

Dette er en annonse:

Det er også smart å tenke på hvordan du skal plassere boligen din, og bygge en mur og andre forsvarsverk som kan hjelpe deg når basen blir angrepet. Så selv om du er ivrig etter å komme i gang, er det verdt å bruke litt tid på å utforske omgivelsene før du begynner å bygge.

Alt du bygger og samler inn bidrar til å stige i nivå, men den beste metoden er å fange venner.

Bare plukk opp en pinne fra bakken eller lag en øks, så ser du erfaringspoeng i hjørnet av skjermen. Alt du gjør bidrar nemlig til å gjøre figuren din og Pals sterkere. Men den raskeste måten er å fange Pals, som gir deg både erfaringspoeng og selvfølgelig flere Pals som du kan bruke på forskjellige måter.

Dette er en annonse:

Sørg for å lage mange Pal Spheres og så er det bare å gå på jakt. Det er ikke mangel på Pals å fange. Det er også lett å se når du tar frem Pal Spheres og sikter på en Pal om du allerede har fanget den, for hvis det står "new" vil du sørge for å få tak i den, og hvis du samler 10 av samme slag, får du en ekstra haug med bonuspoeng. Så det er bare å prøve å samle alle sammen, så stiger karakteren din raskt i nivå.

Det er til stor hjelp å ha de riktige vennene i basen, så sjekk egenskapene deres i menyen.

Det tok litt tid før jeg virkelig begynte å undersøke hva Pals kunne bidra med, men da jeg først hadde funnet ut hva de kunne gjøre, sørget jeg for en svært effektiv arbeidsfordeling i basen. Noen planter, vanner og høster, mens andre samler inn ressurser.

Å gi menyene litt tid og se hvordan du kan bruke den arbeidskraften du har, gjør ting mye mer effektivt, faktisk betyr noen få Pals som samler ressurser at du kan få mange av dem på kort tid, slik at du ikke trenger å stå og hugge trær og utvinne stein og malmforekomster, og kan bruke tiden din på andre viktigere ting.

Strømlinjeforming og effektivitet er alt i dette spillet, og en god flyt gjør Palworld mye morsommere å spille, så utnytt egenskapene, så har du snart ressurser i overflod.

Utforsk verden effektivt

Kartet i Palworld er stort, men heldigvis er det et par ting du kan gjøre for å effektivisere reisene dine. Det første er å fange en Pal som du kan bruke som ridedyr, og deretter bygge en sal. En annen viktig ting er å holde øye med kompasset øverst på skjermen, for det finnes mange Fast Travel punkter rundt om i verden som du kan låse opp, slik at du blant annet kan returnere til basen din (som også fungerer som en base).

Du får også et teknologipoeng for hvert punkt du låser opp, og disse brukes til å låse opp ting du kan bygge (du må også nå et visst nivå med karakteren din for å låse opp flere ting å lage) i leiren din. Ulike miljøer betyr også ulike og nye typer Pals som du kan oppdage og selvfølgelig fange. Hvis du ser noe i det fjerne som ser interessant ut, er det bare å dra på oppdagelsesferd, og ikke glem å aktivere Fast Travel -punktene du kommer over på turen.

Varier spilløyeblikkene dine med ulike opplevelser

Joda, i bunn og grunn er Palworld et jordbruks-, håndverks- og overlevelsesspill der du også skal fange Pals. Det er en finurlig blanding, men det mangler også historie og fokus (bortsett fra å beseire fem tøffe sjefer) og kan bli ganske ensformig. Det er likevel veldig underholdende, og ved å skape dine egne små eventyr er det lett å holde på i timevis.

Vi spiller alle på forskjellige måter, og hvis du foretrekker å bygge, kan du bruke timevis på nettopp det, og hvis du foretrekker å prøve å fange alle Pals, vil du sannsynligvis bruke mesteparten av dagene på å jakte. Det er ikke jeg som skal fortelle deg hvordan du skal ha det gøy, så dette tipset er det mest subjektive av dem alle: Nyt Palworld på den måten du vil.

Det var fem små tips som kan hjelpe deg som ny spiller å komme i gang og samtidig få litt ekstra innsikt i hva Palworld har å by på. Hvis du allerede har begynt, må du gjerne dele dine egne tips i kommentarfeltet nedenfor.