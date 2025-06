Pauline blir en del av Mattels Mario Kart Hot Wheels-serie

HQ

Det ser ut til at alle ønsker å kapitalisere på Pauline-populariteten i år. Ettersom Super Mario Odyssey NPC kommer tilbake for Donkey Kong Bananza, er vi nødt til å se mye mer av henne i nær fremtid, som vist av Mattels nye Pauline Mario Kart-samlerobjekt.

Som oppdaget av TheGamer, Mattels siste kreasjon for sin Mario Kart Hot Wheels-linje ser en spesialutgave av Pauline-figuren. Figuren ser Pauline i en knallrosa Badwagon Kart, iført sin signaturrøde kjole og svarte hæler (selv om du ikke kan se hælene med tanke på at beina hennes er i bilen).

Ordføreren i New Donk City er tilgjengelig 24. juli, med en begrensning på 2 per kunde. Så hvis du håpet å bygge en flåte av kjøretøy bemannet av Pauline, kan håpet ditt bli knust. Figuren koster £ 21.00, noe som er mye for en enkelt figur, men den regnes mer som et samleobjekt enn noe du vil ønske å løpe på Hot Wheels-banene dine.

