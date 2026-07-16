PAW Patrol: Dino World Interview: « » handler om spilletid, koblingen til «The Dino Movie» og hvorfor foreldre bør være interessert Outright Games

Selv om det finnes et bredt utvalg av videospill som er laget for å passe til et bredt spekter av aldersgrupper og målgrupper, er det bare en håndfull som virkelig er utviklet fra grunnen av for barn og unge. Outright Games er en av de største utgiverne når det gjelder videospill for barn, og selskapet har gjennom årene levert en rekke prosjekter og spill, hvorav mange er knyttet til ikoniske barnevaremerker og serier.

I slutten av juli (og i oktober for Nintendo Switch 2-spillere) vil « PAW Patrol: Dino World derfor ha premiere på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 1, og by på et barnevennlig eventyr som utspiller seg på samme øy som den svært etterlengtede animasjonsfilmen «PAW Patrol: The Dino Movie.

Med dette i bakhodet snakket vi nylig med produsent Guillermo Abajo fra Outright Games for å lære litt mer om « PAW Patrol: Dino World, hvorfor foreldre bør være interessert i det, hvordan det lærer barn problemløsningsferdigheter, hvor lineært prosjektet er, hva den forventede spilletiden er, og hvordan det henger sammen med animasjonsfilmen.

HQ

Gamereactor: Hva gjør « PAW Patrol: Dino World til den perfekte introduksjonen til videospill for små barn og førskolebarn, sett fra foreldrenes og kjøpernes perspektiv? Hva vil du si for å oppmuntre foreldre til å prøve spillet?

Abajo: «Som en del av PAW Patrol-universet er PAW Patrol: Dino World utviklet som en første videospillopplevelse for førskolebarn.

Dette er en annonse:

«Spillet er bygget fra grunnen av for å være tilgjengelig, med enkle kontroller, et veiledet kamerasystem og klare visuelle mål som hjelper barna til alltid å forstå hva de gjør og hva som kommer videre.

«For foreldrene ligger tryggheten i hvor strukturert og støttende opplevelsen er. Barna kan utforske Dino Island i sitt eget tempo, men de blir aldri stående uten veiledning eller mål. Spillet er utviklet for å fremme selvtillit gjennom lek, slik at unge spillere kan oppleve mestring allerede fra de aller første interaksjonene, samtidig som det tilbyr en trygg fellesopplevelse for familier.»

Gamereactor: Hvordan har dere laget « PAW Patrol: Dino World slik at det både er underholdende og lærerikt, med utgangspunkt i å lære barn problemløsningsferdigheter og tålmodighet når de møter et problem?

Abajo: «Utformingen av Dino World er forankret i læring gjennom interaksjon snarere enn instruksjon. Spillet utspiller seg i Dino Island-verdenen fra den kommende filmen PAW Patrol: The Dino Movie, og oppmuntrer barn til å lære gjennom utforsking, eksperimentering og repetisjon.

Dette er en annonse:

«Hver av de seks spillbare valpene introduserer en annen måte å tenke på og samhandle med verden på. Chase bruker tennisballkasteren sin til å utløse mekanismer og påvirke gjenstander i omgivelsene, Marshall bruker vannverktøyet sitt til å aktivere elementer og hjelpe dinosaurer, Rubble fjerner hindringer med sin byggekraft, Skye når høytliggende områder ved hjelp av midlertidig flyvning, Rocky reparerer ødelagte gjenstander, og Zuma utforsker vannoverflaten. Disse evnene er vevd inn i oppdrag og minispill for å fremme utvikling av problemløsningsevne, tålmodighet og utholdenhet uten press eller opplevelser av å mislykkes.»

Gamereactor: Hva er filosofien deres når det gjelder spilldesign og vanskelighetsgrad når dere setter i gang med et prosjekt for et ungt publikum?

Abajo: «Vår filosofi er at klarhet er grunnlaget for vanskelighetsgraden. For førskolebarn handler utfordringen ikke om kompleksitet, men om forståelse. Hvis et barn forstår hva som skjer og hva det kan gjøre, føler det seg i stand til å fortsette. Hvis ikke, oppstår frustrasjon veldig raskt.

«Derfor prioriterer vi miljøer som er lette å forstå, tydelige visuelle landemerker, minimal bruk av tekst og umiddelbar tilbakemelding på hver handling. Vi utformer opplevelser slik at barn trygt kan utforske selv store miljøer som Dino Island uten forvirring, samtidig som de opplever en følelse av oppdagelse og fremgang.»

Gamereactor: Hva gjør « PAW Patrol: Dino World til en perfekt opplevelse for å samle familien?

Abajo: «Spillet er designet for å støtte felles spill gjennom samarbeidsspill for to spillere, slik at foreldre, søsken eller venner kan være med og oppleve eventyret sammen. Begge spillerne kan fritt utforske de åpne områdene hver for seg, uten å måtte holde seg tett sammen, noe som gjør det enkelt for hver enkelt å oppdage verden i sitt eget tempo, samtidig som de deler eventyret. Yngre spillere kan ta ledelsen i utforskningen og handlingene, mens eldre spillere kan hjelpe til med navigering, lese instruksjoner eller støtte tidsavhengige interaksjoner.

«Fordi opplevelsen utspiller seg i den kjente verdenen til PAW Patrol, blir det naturlig nok noe familier kan knytte bånd over. Det oppmuntrer til kommunikasjon, samarbeid og felles oppdagelser, noe som gjør det like mye til en sosial opplevelse som det er et spill for barn.»

Gamereactor: Hvor mye utforsking utenfor allfarvei, om man kan si det slik, byr « PAW Patrol: Dino World på? Hvordan vil du beskrive spillets linearitet?

Abajo: «PAW Patrol: Dino World utspiller seg på en stor og fullt utbygd Dino Island, med forskjellige regioner som Shores, Dino Plains, Jungle og Volcano. Selv om spillet følger en strukturert historieutvikling, er utforsking en sentral del av opplevelsen, og spillerne oppfordres til å bevege seg fritt mellom områdene mens de spiller.

«Allerede tidlig i spillet kan barn utforske ulike regioner, oppdage skjulte samleobjekter, samhandle med dinosaurer og besøke områder de har vært i tidligere for å avdekke nye hemmeligheter. I stedet for å være strengt lineært, er spillet utformet som en veiledet åpen verden der landemerker og visuelle ledetråder sørger for at spillerne alltid føler seg orientert og trygge på hvor de er på vei.»

Gamereactor: Hvordan har erfaringene fra arbeidet med andre spill for barn og hele familien gjort det mulig for dere å gjøre « PAW Patrol: Dino World til det best mulige spillet?

Abajo: «Erfaringene fra utviklingen av tidligere PAW Patrol World-spill spilte en viktig rolle i utformingen av Dino World. Det bidro til å finpusse hvordan åpne miljøer er strukturert for unge spillere, særlig når det gjelder navigering, oversiktlighet og tempo.

«For dette prosjektet ble disse erfaringene utvidet ytterligere ved å øke tettheten og interaktiviteten i verdenen. Dino Island er fylt med dinosaurer, skjulte samleobjekter, miljødetaljer og interaktive elementer som belønner nysgjerrighet samtidig som det opprettholder oversiktligheten. Resultatet er en verden som føles rikere og mer engasjerende uten å bli overveldende for målgruppen.»

Gamereactor: Hvor lang tid forventer dere at det tar å spille gjennom « PAW Patrol: Dino World?

Abajo: «En fullstendig gjennomspilling av hovedhistorien tar omtrent seks til åtte timer, avhengig av hvor mye spillerne engasjerer seg i utforsking og valgfrie aktiviteter.

«For de som har som mål å fullføre spillet fullstendig, inkludert å samle alle gjenstander, låse opp tilpasningsinnhold og spille minispill på nytt, strekker den totale opplevelsen seg til rundt femten til tjue timer.

«Spillet er designet rundt korte, fleksible spilløkter som barn enkelt kan vende tilbake til over tid, snarere enn lang, uavbrutt spilling.»

Gamereactor: Hvordan, om i det hele tatt, vil « PAW Patrol: Dino World knytte seg til «PAW Patrol: The Dino Movie»?

Abajo: «Spillet utspiller seg i den samme, større Dino Island-verdenen som ble introdusert i sesong 13 av PAW Patrol, og knytter seg tematisk til den kommende filmen PAW Patrol: The Dino Movie, som kommer på kino i august 2026.

«Selv om spillet ikke er en direkte tilpasning av filmen og ikke har samme handling, er det likt i tone, setting og sentrale temaer, særlig når det gjelder samarbeid, redningsoppdrag og å hjelpe forhistoriske skapninger i nød. Spillet utvider denne verdenen ved å la spillerne aktivt utforske Dino Island og oppleve den på førstehånd gjennom interaktivt spill.»

Gamereactor: Hva er en del av « PAW Patrol: Dino World som du mener folk burde snakke mer om?

Abajo: «Et av de viktigste, men noen ganger oversette aspektene ved Dino World, er dybden i utforskningen av selve Dino Island. Utover hovedhistorien kan spillerne oppdage skjulte kister, låse opp tilpasningsgjenstander for både valper og kjøretøy, samhandle med dinosaurer i flere miljøer og spille et bredt utvalg av minispill knyttet til hver valps evner på nytt.

«Det er en verden designet for å belønne nysgjerrighet på alle nivåer, og som oppmuntrer barn til å utforske fritt, eksperimentere med spillmekanikk og føle eierskap til sitt eget eventyr.»

HQ

Takk til Outright Games og Abajo for å ha svart på spørsmålene våre. Du kan spille « PAW Patrol: Dino World på PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 1 fra 31. juli.