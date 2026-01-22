Payday 3 skapte Starbreeze har blitt rammet av oppsigelser

HQ

Utvikleren bak Payday 3, Starbreeze, har tilsynelatende permittert en rekke av sine ansatte. Vi har ennå ikke konkret informasjon å gå etter fra selskapet selv, men en rekke innlegg på LinkedIn fra ansatte bekrefter likevel nyheten.

Som lagt merke til av Insider Gaming, har en håndfull utviklere tatt til den sosiale plattformen for å avsløre at de har blitt sluppet av selskapet og nå søker etter roller andre steder.

Det vi ikke vet er hvor mange mennesker som har blitt berørt, men tilsynelatende kan det være ganske mange ettersom senior teknisk produsent Sabina Jochnick beskrev situasjonen som følger.

"På grunn av de nylige oppsigelsene i Starbreeze, har min rolle blitt identifisert som en risiko for overtallighet, så jeg begynner å se på hva som er det neste."

Alt mens QA Alexander Pereswetoff-Morath la til: "I dag har mange av oss i Starbreeze, Stockholm, fått triste nyheter, og jeg søker nå en ny rolle og vil sette pris på deres støtte."

Med tanke på den enorme suksessen og lange levetiden som Payday 2 hadde, håpet Starbreeze at Payday 3 ville følge etter, men spillet har hatt en mye mer trøblete tilværelse, på grunn av dets struktur, ytelse og kansellerte moduser. Alt dette har ført til at spillet har fått mindre investeringer, og derfor fortsetter å sette utviklerjobber i fare, selv om det angivelig tjente inn igjen produksjonsbudsjettet i løpet av den første uken...